首批食育士39人授證創里程碑 助學子養成健康飲食

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永和區永平國小今（3）日舉行新北市首批「食育士授證典禮」，搭配學校5月份品德聯絡簿感恩主題，教育局長張明文出席，與小朋友互動製作高麗菜煎餅，並授予食育士證書，賦予團隊榮譽，感謝食育士團隊的付出。

教育局表示，永平國小是新北市的食育教育典範學校，食育士團隊共39人，包含退休教師及志工和現職教師協同教學。該校藉由一系列教育訓練課程培訓團隊，分別安排主題課程講習、實作課程及交流參訪，穩紮穩打奠定食育專業知能。

新北市持續補助學校培訓食育士團隊，該校設備及人力方面已臻至成熟，並於2023年7月首創全市性食育知能育樂營，2024年暑期延續辦理好食光育樂營隊，期盼可造福新北更多學子，學習健康飲食的同時，不忘感恩珍惜每份得來不易的餐食。

永平國小校長唐永安表示，食安問題受到重視，除了政府部門的稽查制度之外，民眾對於正確飲食的認知更是關鍵，永平國小食育校訂課程就是希望從小讓學生養成健康飲食、安全飲食的態度與習慣，透過食育士協同教學讓學生學習能從實踐中理解如何做出正確的選擇，以確保飲食的均衡、健康與安全。

曾是永平國小食育推手游素珠老師，現已退休，她表示，食育士推動仿效日本食育國家政策，結合退休教師、社區志工人力資源，培訓志工成為食育士（老師），和老師協同入班教學，讓食育士授證制度能逐漸成熟，希望未來能拋磚引玉互相交流推廣到新北校園。

食育士隊長黃瓊瑩表示，學校行政團隊協助食育士備課，透過備課可了解目前的校訂學習課程外，也讓大家可彼此熟悉並清楚操作流程。除了帶學生實作的課程外，學校也會安排食育士自我成長課程，學習蔬食饗宴擺盤、美味的堅果饅頭及黃金泡菜等菜色。