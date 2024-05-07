《美股掃瞄》押降息＋「晶」給力 美股連3漲

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一美股主要指數連漲第三天，投資人押注聯準會今年降息的可能性升高。晶片股普遍走高，輝達漲3.77%、台積電ADR漲0.90%，AI熱門股美超微大漲6.09%。

上周五公布的數據顯示，4月美國就業增長不及市場預期，減輕了聯準會在較長時間維持較高利率的壓力。此外，美股財報季表現意外強勁，亦給市場信心帶來提振。

根據LSEG的數據，截至上周五，標普500指數中已有397家公司發布財報，其中76.8%上季獲利表現優於分析師預期，超出長期均值 66.7%。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，目前的利率水準應該足以使經濟降溫到通膨率回到央行訂下的2%目標，而強勁的就業則讓官員們有時間等待。巴爾金今年擁有利率政策的投票權。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，降息終會到來，但目前貨幣政策非常合適。

根據LSEG的數據，投資人目前押注今年降息46個基點，首次降息可能落在9月或11月。

哈瑪斯宣布接受埃及和卡達提出、結束這場與以色列戰爭的停火提議，曾帶動美股午後一波漲勢。不過，以色列稍後拒絕該停火協議，稱這些條件未達要求，並表明將繼續推進拉法行動。

周一收盤，道瓊指數漲176.59點或0.46%，報38,852.27點。標普500指數漲52.95點或1.03%，報5,180.74點。那斯達克指數漲192.92點或1.19%，報16,349.25點。費城半導體指數漲104.26點或2.21%，報4,820.45點。

標普500指數11大類股僅地產股收黑，終場微跌0.02%。科技股漲1.48%、通訊服務類股漲1.39%，表現最佳。能源股漲0.82%，部分受惠於美國天然氣期貨價格創下14周以來新高。

重磅股普遍上漲，微軟漲1.69%、蘋果跌0.91%、亞馬遜漲1.34%、Alphabet漲0.51%、輝達漲3.77%。

晶片股走強，安謀（Arm Holdings）即將在本周發布財報，股價上漲5.2%。美光獲券商Baird調升評級至「優於大盤」，股價上漲4.7%，在主要晶片股中表現最佳。

AI熱門股、伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）大漲近6.1%，收復上周因財報不盡理想而下挫的失土。

台股ADR僅台積電收高，終場漲0.90%。聯電跌0.37%、日月光跌0.38%、中華電信跌0.21%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌0.13%。

標普500指數有29檔成分股創下52周新高、2檔創新低。那斯達克指數有150檔創52周新高、54檔創新低。