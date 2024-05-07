記憶體有靠山 電力股後勁強 這檔切入CoWoS供應鏈 股價再創高

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台股今（7）日開高震盪，盤中雖一度翻黑，低見20,493.8點，然台積電與電力概念股合力拉抬，收盤報20,653.53點，上漲130.22點，漲幅0.63％，成交量4,061.54億元。

台積電上漲1.78％，股價重新站上800元，聯發科上漲0.97％，收在1,045元，鴻海上揚1.19％，收盤報169.5元，另廣達、緯創、和碩、英業達、華碩等電子股一起走高。

記憶體族群在價格減漲的情況下續強，廣穎、十銓、商丞攻上漲停，威剛上漲5.05％，宇瞻、創見、承啟走揚，不過，南亞科、華邦電、品安則是紅翻黑。

電力股在後半場發動攻勢，重電四雄士電、中興電、亞力、華城等同步收紅，電纜類股漲勢強勁，大山、合機亮燈漲停，華榮、億泰盤中一度攻頂，收盤漲幅都在9％以上，大亞、宏泰也都上漲逾5％。

一詮傳切入CoWoS供應鏈，股價連3日上漲，盤中觸及90元，收盤小漲0.49％，收在82.4元，仍寫新高，成交量13.4萬張，居上市個股之冠。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計天二科技、和椿、京晨科、青雲等29檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、半導體類股波動最大，分別上漲3.27％、1.45％，營建類股跌幅明顯，下跌3.31％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.85％的有10檔，當中有9檔漲停，收盤漲幅前十名依序為阜爾運通（6914）、天二科技（6834）、和椿（6215）、所羅門（2359）、佳能（2374）、大山（1615）、合機（1618）、昶昕（8438）、光罩（2338）、穎漢（4562）。

上市股跌幅超過7.84％的有10檔，前3名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為隆大（5519）、艾姆勒（2241）、新天地（8940）、達欣工（2535）、鈺邦（6449）、鄉林（5531）、根基（2546）、華建（2530）、晟銘電（3013）、宏璟（2527）。

上市成交量前10名個股依序為一詮（2486）、長榮航（2618）、鴻海（2317）、中信金（2891）、中工（2515）、陽明（2609）、晟銘電（3013）、大亞（1609）、中石化（1314）、新光金（2888）。

上櫃股有11檔達9.9％以上漲幅，當中每檔皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為京晨科（6419）、青雲（5386）、雷笛克光學（5230）、夠麻吉（8472）、勝品（6556）、保銳（8093）、新復興（4909）、商丞（8277）、順藥（6535）、友輝（4933）。

上櫃股有10檔有5.92％以上跌幅，當中無個股跌停，收盤跌幅前十名依序為五福（2745）、富裔（6264）、信立（4303）、永信建（5508）、邑錡（7402）、瑞築（6198）、宏太-KY（2924）、凌網（5212）、新潤（6186）、斐成（3313）。

上櫃成交量前10名個股依序為擎亞電子（8096）、威剛（3260）、上詮（3363）、力麒（5512）、雷科（6207）、廣明（6188）、德晉（3466）、廣運（6125）、信立（4303）、榮剛（5009）。