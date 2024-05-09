政治干預電價，走回頭路 審議委員：國會審電價 前所未聞

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國際管制電價樣態比一比

立法院藍白陣營推動電業法修法逕付二讀，電價未來由立院審議通過實施，審議委員之一的商總理事長許舒博及綠委洪申翰皆認為，舉凡社經地位條件和台灣相似國家，電價決定機制還要由國會審議同意，幾乎找不到案例，可說前所未聞。

許舒博不客氣的說，一旦這項修法通過，他將退出不再擔任電價審議委員，由國會去審就好。他說，成立電價審議委員會是替政治扛住壓力的，如果電價要由國會審議才通過，他擔任立委20年，深知民代揹負民意的壓力，沒有民代敢同意調漲電價，因此以後很難調漲電價。

應檢討的是能源結構

他指出，在野黨想杯葛的是，台電電價結構不合理，因為俄烏戰爭以來，燃煤及天然氣成本大漲，加上高科技需要用綠電，大量購買較昂貴的綠電，加上少許水力、核能，造成台電營運有較大虧損。但，國會可要求檢討能源結構，及多元供電來源，而不是用了錯誤的方法，要求電價需經國會審議才能通過。

許舒博指出，過去馬政府油電雙漲也承受很大壓力，後來油價訂定公式後每周浮動調整，油價就維持一定平衡。電價比較複雜，要考慮照顧弱勢及基層等層面較多，倘若電價不漲，由基層或弱勢來揹負和工業大戶一樣的壓力，由多數用戶變相補貼用電大戶，並不公平。他呼籲在野黨冷靜思考，可否從檢討能源政策，或採取另一方式，由政黨代表（非政黨比例代表）出席電價審議會議，而非由國會直接介入電價審議。

洪申翰則指出，藍白聯手逕付二讀的電業法，是將電價審議會決定的調整方案，交由國會來決定電價。依照此一邏輯，油價要不要？水價呢？碳費呢？每一項能源相關規費是否都要經過國會同意？在野黨很難去論述，為何只有電價需要，其他油價等能源相關規費不必，社會各界一定會提出質疑。

儘管台電是國營事業，他說，之前立法院花了很長一段時間，希望建立電價審議機制，往專業的光譜靠攏，減少政府或政治的干預，即使目前無法百分百完全由專業決定，至少已朝專業方向努力。像目前油價改為每周浮動，油價不再是政治議題，而是和政治脫勾、往相對較好的專業方向，但今天在野黨提出的主張，是反其道而行，赤裸裸讓政治干預電價。

「結果不難預料，當民意代表為討好選民，誰會主張要調漲電價？」洪申翰說，如此恐怕距專業的方向更加遙遠。大家更難以理解的是，就責任政治而言，國營企業是全民資產，如果因國會決定造成台電更大虧損，國會如何負責？如國會不能負責，如何能要求決定的權利？如此權責的平衡，是在野黨提案修法時非常欠缺思考之處。這次不但環團反對、產業團體及能源學者都反對，可見在專業之處看不到正當性。