獲利靚 華南金、兆豐金權證火

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華南金（2880）公布現金股利擬配發1.2元、股票股利0.1元，合計達1.3元，創2007年以來近18年新高，股價也連七漲、以8日平盤收盤價25.55元計算，現金殖利率4.7％，居金控第二高；兆豐金（2886）公布4月稅後純益26.3億元，累計2024年前四月稅後純益141.2億元、年增0.94％，累計EPS 0.99元，由於2023年基期高，使年增幅度縮小，EPS仍暫居公布的十家金控之首。

華南金目前主要目標為培植金控獲利的第二、三引擎、提升未來三年獲利，加強資本使用效率管理、提升EPS排名、推動數位轉型、運用創新科技金融商品與服務等，使獲利來源更多元，讓銀行獲利比重降至9成以下，且強化獲利能力、財務結構。

華南金為因應2022年股債大跌提列大量特別盈餘公積，而影響2023年配息，隨股債回升，2023年獲利創近年新高，淨值報酬率也首破11％，2024年將續推數位轉型、厚植自有資本、推廣中小企業放款、創造多元化收益等。

兆豐金、元大金、永豐金、第一金等十家金控8日公布4月業績，受全球股債震盪影響，獲利衰退，兆豐金指出，單月獲利下滑3成，銀行方面包括股票、SWAP等財務操作獲利減，不過公布的十家金控中，累計前四月EPS仍以兆豐金0.99元暫居第一。

兆豐金2023年大賺332.38億元，創歷史新高，年增81％；配發現金股利1.5元、股票股利0.3元，合計1.8元，以8日收盤價41.1元計算，現金殖利率3.65％。