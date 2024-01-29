「伊甸-喜樂合唱團」獻聲 華凌尾牙暖捐十萬元

深耕台灣的顯示器解決方案廠商-華凌光電(股票代號：6916)，重視ESG永續的實踐，在企業治理、環境、社會及等多面向持續耕耘，致力於企業營運版圖擴張的同時，多年來亦關注弱勢團體力行社會公益，善盡企業的社會責任。華凌在社會公益實踐上不遺餘力，例如：購買滯銷蔬菜幫助農民、購買老農自產農產品作為企業禮品、邀請偏遠山區原住民孩童或唐氏症樂團擔任尾牙表演嘉賓等…。

今年華凌尾牙活動邀請在1985年首支成立的盲人合唱團「伊甸-喜樂合唱團」；伊甸創辦人劉俠女士曾說過：「喜樂合唱團要以歌、以藝、以才華、以歡笑告訴世人，即使在看不見的時候，仍然光、有愛、有愛、有歌，因為我們在心中點亮一展生命之光。」華凌光電用行動肯定並鼓勵他們對生命展現的光及不放棄的精神，讓同仁感受他們透過歌聲唱出的生命力，在表演結束後董事長廖育斌大方加碼捐款10萬元，讓「伊甸-喜樂合唱團」的團員們感動萬分，華凌表示希望透過企業拋磚引玉的力量喚起大家關注社會中弱勢團體!

總統府秘書長林佳龍頒獎給華凌光電董事長廖育斌

華凌創立至今榮獲眾多獎項，例如：產品研發創新、傑出經營管理績效等，在2024年1月因華凌20多年來深耕台灣以及其卓越的研發科技等產業能力獲頒「台灣金根獎」肯定，華凌董事長廖育斌由代表蔡英文總統蒞臨頒獎的總統府林佳龍秘書長手中接獲獎座，林秘書長在致詞時表示：「強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球信賴供應鏈中，不可或缺關鍵角色」。2023年受到全球大環境許多因素影響，華凌營收金額相較前年下滑，因其擁有完整的4大產品線，故衰退幅度相較同業較小；展望2024年全球庫存慢慢回到健康水位，市場預估全球經濟朝正向樂觀復甦，故華凌加大投資擴增的力道，預計將增設第三條OLED產線，不僅增加更多產能及具競爭力的交期，同時也為台灣帶來更多就業機會，留住更多優秀人才，2024年營收預計可回復穩定的成長態勢。