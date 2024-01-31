2023年六都招商王是它 新竹市則掛蛋

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2023年各地方政府招商結果出爐，台北市因有皇翔建設捷運萬大線「捷九」聯開案263.15億元加持，打敗高雄市的203億元，拿下招商王寶座。至於2022年非六都招商王新竹市跌落神壇，2023年促參和廣義民間投資「雙掛蛋」。

財政部表示，高雄市2023年表現其實也不差，特別是年底連續有提供台積電供水的神隊友楠梓再生水廠80.21億元和左營機20單元都更53.64億元兩大案挹注，全年招商金額也逾200億元。

依財政部最新統計，2023年全年促參金額492億元，高於近三年平均400億元和近十年328億元的均值，創近十年促參金額第三高水準。至於含促參在內的民間投資合計100件、1,876億元，是近20年第五大投資金額。

六都2023年招商成績單，除台北和高雄分居冠、亞軍，第三名是台南市的132億元，台中、新北和桃園則各為107億元、106億元和3億元；至於非六都的招商王則是彰化的25億元，主要是有鹿港轉運站BOT案10.23億元大案。

較令人意外的是新竹市2022年為非六都招商王，促參和民投金額各為10億元和52億元，2023年則「一件都沒有」，金額掛零；2022年非六都亞軍新竹縣當年招商成績44億元，2023年劇減至150萬元。

財政部表示，重大投資案通常需要長時間規畫，不太可能天天都在過年，且相關數據主要是各地政府主動招商成果，有部分縣市的重大投資案可能是由經濟部或交通部主辦，不算入地方招商成績，但不代表當地沒有建設。

財政部也排名2023年前五大促參案，最大案是清大桃園醫療教育研發園區BOT案118.15億元，楠梓再生水廠以80.21億元居次，第三名是富邦媒彰化和美物流中心69.85億元，去年底簽約的國泰49.4億元大溪冷鏈物流中心也擠進前五。

至於依促參法以外其它法令簽約的前三大案，以艾斯摩爾新北林口設定地上權案268.33億元稱霸，高鐵新竹站開發案264.9億元居次，第三名即皇翔建設捷運萬大線聯開案263.15億元，三案都是逾250億元的超級大案。