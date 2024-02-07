限量「金、銀龍型」藏酒超吉祥 亮亮也搶著收藏

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農曆新年即將來臨，今年適逢龍年，龍在傳統的習俗是吉祥的象徵，年節送禮總少不了喜氣、祥瑞的祝福之意。國內頂級藏酒品牌「酒齡特厚」腦筋動得快，特別在瓶身上以龍為設計元素，推出限量的金銀龍造型的的陳高。沒想到一推出，就搶購一空，連藝人蕭芷泫（亮亮）也被龍身吸引，特別為家人預購了一份當作新年禮物

這款金、銀龍造型陳高，栩栩如生，搭配上應景的龍年，更有一番年味，每瓶都蘊含品牌對於傳統文化的敬意和創新，更是一份充滿新年祝福的特別禮物。藏酒業者表示，限量發售600組，首批100支已被高端藏家和VIP客戶搶購一空，其餘名額將開放線上預訂。

這款金銀龍造型陳高，融入精湛的工藝。龍的上半身由樹脂打造，下半身則採用陶瓷，經過精緻的電鍍上色工藝，整體造型宛如龍蟠於瓶，成為一份獨一無二的藝術品。甲辰龍年即將到來，新的一年，「酒齡特厚」的金銀龍造型陳高，象徵吉祥和奢華的絕佳禮物。

就連藝人蕭芷泫（亮亮）也被這瓶身給吸引，並在社交媒體上發文，「龍意富貴，事事成功」。「酒齡特厚」是頂級藏酒品牌，專注於融合傳統文化和創新工藝，為客戶呈現最高品質的陳年美酒，金銀龍造型陳高是對中國文化的敬意，並將吉祥象徵帶入現代生活。

官方商品連結 : https://www.90tehou.com.tw/products/krl-gold-sliver-dragon-y113

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