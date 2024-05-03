新購EMU3000拚8月全數交車 台鐵：明年春節投入營運

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台鐵列車交車進度超前，其中EMU900型520輛已在去年全數交車、營運，EMU3000型600輛已交車564輛、拚8月全數交車，預計明年春節前可全數投入營運。台鐵指出，總經費997億元的台鐵10年購車計畫，今年預計執行100.8億元，目前已交車驗車完成車輛均已投入營運，評估6月26日進行年度時刻調整後，整體自強號運能提升39％、區間車運能提升35％。

台鐵說明，EMU900通勤電聯車520輛案去年已全數交車、投入營運；EMU3000城際電聯車600輛案已交車564輛（47編），剩餘36輛（3編）陸續交車，預計8月全數交車完畢。在R200柴電機車34輛案已交車4輛，今年預計交車20輛，拚明年交車完畢；E500電力機車68輛案已交車3輛，今年預計交車15輛，將於2026年交車完成。

台鐵指出，為擴大運能，台鐵EMU900原為8輛一編，提升為10輛一編組，而EMU3000主要替駛東部幹線及南迴線尖峰時段普悠瑪號，也由8輛擴大為12輛一編組；今年6月26日進行年度時刻調整後，整體自強號運能將較新車投入前提升39％、整體區間（快）車運能提升35％，超預期目標。

總經費997億元的台鐵10年購車計畫「整體購置及汰換車輛計畫」（104-113年）將在明年截止，目前已執行580億，今年預計再執行100.8億元，用於購交車、驗車測試等經費；台鐵表示，由於疫情影響，60輛支線客車部分採購計畫延後，正擬送修正計畫，預計延長至2027年。

另外，配合新車交車期程，台鐵同步進行汰換車輛作業，全案目前已報廢388輛，今年預計再報廢104輛，並如期在2026年達成報廢842車輛之目標。