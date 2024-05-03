M31股東注意！112年股利所得須重新查證

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M31(6643)3日發布重訊緊急通知公司股東，重新查證去年度股利所得。重訊指出，因故導致所得人於國稅局所得資料庫無法查詢，連同國稅局寄發之所得試算明細也一併遺漏112年度股利所得，故緊急通知公司股東重新查證。

M31已採取因應措施，並向國稅局申請更新所得資料；並重新寄發股利憑單。M31表示，公司股東其所得資料來源為國稅局寄發之試算明細表、或透過國稅局所得查詢系統取得，無論是否完成所得申報，煩請股東重新查證，並依近期寄達之股利憑單所載資料進行申報。