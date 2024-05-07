煩悶來襲 暢快出擊！「可口可樂」 x 《漫威》全新包裝震撼上市

全球飲料市場領導品牌「可口可樂」持續推出創意瓶身為消費者帶來趣味話題；今年夏天「可口可樂」與「迪士尼」延續超過60年的緊密合作關係，與漫威跨界聯名讓多位漫威英雄角色躍上瓶身，推出「可口可樂」x漫威英雄期間限定包裝，並以一支品牌合作影片集結「可口可樂」與漫威英雄角色，同時品牌將打造全台唯一的巨型漫威英雄造型「可口可樂」販賣機突擊西門町商圈！ 為慶祝史詩級的跨界聯名合作，「可口可樂」推出「漫威好禮集點之戰」，只要掃描瓶蓋內QR Code或輸入鋁罐罐底序號，即可累計點數兌換豐富獎項，並加碼推出【煩悶來襲 暢快出擊】解悶攻略活動，活動期間至指定活動通路，使用手機掃描《解悶攻略QR Code》，即可集點兌換「可口可樂」與漫威限量經典聯名獎項。

暢快出擊！「可口可樂」 X漫威英雄限定瓶身，即日起打敗夏日煩悶時刻

「可口可樂」集結16位漫威英雄設計躍上瓶身，齊心迎戰夏日煩悶時光，首波推出多位經典英雄陣容，不僅有復仇者聯盟鋼鐵人、雷神索爾與黑寡婦率先上架，更加入人氣不敗的經典角色款式洛基、薩諾斯與深受漫威迷喜愛的死侍、蟻人，以及擁有強大魔力的緋紅女巫和「至尊魔法師」奇異博士、來自瓦干達的國王黑豹、尚氣與少年復仇者代表的驚奇少女通通齊聚登場，更包含X戰警的傳奇角色-金鋼狼。眾多漫威英雄躍上「可口可樂」，邀請消費者今年夏天與「可口可樂」一同集結漫威宇宙英雄。除了多位知名的經典英雄，漫威天團-「星際特攻隊」星爵、火箭和格魯特，更將成為驚喜角色壓軸登場於瓶身，趕緊號召身旁的漫威迷們一同加入全系列漫威英雄的蒐集行列！

「可口可樂」巨大3D裸視廣告 x 巨型販賣機，即將驚喜突擊西門町商圈。圖/可口可樂公司提供

全台唯一！「可口可樂」巨大3D 裸視廣告」X巨型販賣機，驚喜現身台北街頭

今年夏天不僅漫威英雄躍上「可口可樂」瓶身，「可口可樂」更攜手漫威突擊台北市知名地標—西門町商圈，自5/8至5/12邀請消費者共同打擊煩悶時刻！現場打造全台唯一「可口可樂」 x 漫威主題巨型販賣機，邀請消費者與奇異博士一同開啟驚喜傳送門，聯手暢快出擊！此外，「可口可樂」更躍上西門街頭3D裸視牆，邀請消費者一同捕捉指定漫威英雄，並將照片分享至個人社群平台並完成指定#Hashtag，即可兌換限量貼紙並參與限量好禮加碼送。