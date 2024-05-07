新台幣終止連六紅 小貶2.3分、收32.37元

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台北金融市場不同調，5月以來股匯罕見脫鉤，美股激勵台股7日續漲，新台幣兌美元早盤也小幅走升，但隨主要亞幣漲勢熄火，加上中東局勢變化，開盤不到半小時即由紅翻黑，後續波動並未脫離區間內，終場收在32.37元、小貶2.3分，終止近期一波連六紅，總成交量14.79億美元，近期市場交投放緩，單日成交量大致僅15億美元上下。

匯銀主管指出，市場對美國聯準會降息希望回溫，今年降息兩次的機率達6成，但美元指數也沒有明顯回落，且中東地緣情勢略有升溫跡象，避險需求推升美元需求，再度壓抑亞幣漲勢，人民幣及日圓回落下，新台幣盤中又貶破32.4元，但尾盤隨外資回補，貶幅大舉收斂。

匯銀主管指出，近期新台幣升貶都由外資主導，而外資盤中操作偏雙向，上午匯出、下午又轉為會入，盤中買賣流動性充足，央行也就隔岸觀火，並未動用銀彈調節。

外匯交易員指出，當前缺乏題材牽引，新台幣暫時進入盤整階段，大致在32.3元上下徘徊，後續要觀察各項經濟數據表現，以及中東局勢是否再度緊張，以判斷後續是否續升貶方向。

交易員指出，新台幣要有感彈升，關鍵還有市場交易量，近期單日成交量持平在15億美元左右，等市場交投顯著加溫，新台幣有量助攻才會大幅走揚，目前預估先在32.25～32.4元區間徘徊。

交易員強調，本周先觀察美國上市櫃企業財報表件，後續則有5月14日的美國4月消費者物價指數（CPI）公布，而重頭戲是5月20日的輝達財報，「此數據將是標竿，表現好壞會影響整體AI相關成分股」，畢竟台灣是科技業為主，輝達財報直接影響台股走勢，若財報亮眼將帶動台股走揚，帶動一波資金行情注入股匯市。