新北英語體驗營醒吾職場實作

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「請問需要糖或牛奶嗎？」新北市教育局推動技職高中學生「職場英語體驗營」活動，昨（7）日參訪翰科實驗教育機構及醒吾科技大學，30多位高中職生分組體會觀光餐旅學院客艙服務、餅乾製作、韓式小吃及桌遊學習，並化身一日空少，練習英語送餐，希望未來能與國際職場接軌。

翰科實驗教育機構的校長李之法表示，他們致力於提供一個豐富多元的學習環境，以啟發學生的潛能，培養他們成為具有綜合能力和社會責任感的個體。讓高中生們參訪不一樣的教學環境，可以有新的視野和刺激。

醒吾科技大學觀光餐旅學院也準備了「手工餅乾實作體驗」、「客艙體驗」、「跟著領隊走」、「韓流最前線」四堂不同的有趣課程，讓同學們對各種職場及科系有初步的認識。結合產業與科大端資源，幫助學生提升專業英語力與職場就業力。

「手工餅乾實作體驗」由餐旅管理系宋應欣老師及張哲維老師帶領學生DIY自己烤餅乾，在動手做的過程中，讓同學感受烘焙餅乾之奧妙；旅運管理系范令怡老師教學的「客艙體驗」，在航空模擬教室讓同學體驗空服員送餐及緊急穿救生衣流程，旅運系大一學生黃博崙，並專業的示範一日空少，用流利英語親切送餐，滿足每位乘客需求。

觀光系李守翊老師「跟著領隊走」配合桌遊教授觀光英語，並於同學分享在職場中遇到的各種奇聞趣事；「韓流最前線」則由韓籍老師金聖姬，帶著學生做韓式小吃魚板湯和糖餅。

參與體驗營的華僑高中學生胡鳳婷和吳云瑄開心指出，當初也是看到許多有趣多元的體驗課程才想要報名這次的職場體驗營。兩人一致表示，對韓國文化有興趣、也十分喜歡做韓式小吃的體驗，參加職場英文體驗營時是一個踏出自我及增強自信心的好機會，更相信未來進入職場，展現自信、敢開口說英語是一大競爭力。

醒吾科技大學安排各式的體驗課程，與生活及職場相連結，透過多元情境課程設計，讓學生有更多開口說英語的機會。新北市教育局也將持續以多元的方式辦理職場英語體驗營，藉以培養學生全球思考能力，且提升國際競爭力。