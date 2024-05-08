白易弘｜台股續揚 留意兩檔題材股

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今日加權指數上漲46.98點（0.23％）收 20,700.51點 成交金額4,190.12億元

加權指數週三（8日）由台積電（2330）與鴻海（2317）帶領電子權值股與AI伺服器族群持穩守在平盤線上，加權指數自兩周前成功在季線附近收腳上攻後已大漲1,400點，重電與電線電纜等非電族群在整理兩周後也有轉強反彈趨勢，華城（1519）一度亮燈漲停帶領族群紛紛收漲紅棒，指數來到20,883前高附近將面臨前高解套賣壓，長線產業趨勢族群可關注半導體設備（CoWoS封測受惠族群）股與AI伺服器組裝廠輝達GB200合作廠商。短線題材股則可留意AI伺服器散熱族群。

從日K圖形來看，加權指數日K收量增小紅棒，MACD正值擴散，日KD則在向上黃金交叉後延續反彈走勢。520前有望挑戰前高與21,000整數關卡。

選股方向，輝達GB200合作廠商與AI散熱族群

鴻海（2317）

鴻海4 月營收5108.96 億元，月增14.16%、年增19.03%，創歷年同期新高，其中，AI 雲端產品年增幅超過3 成；累計鴻海前4 月營收1.83 兆元，年減3.11%。預計下半年與輝達合作的 GB200伺服器正式出貨後，AI伺服器佔比可望月月增且貢獻整體集團毛利率走揚。

奇鋐（3017）

奇鋐在大陸及越南皆擁有水冷板產線，月產能分別為50K及65K，隨著散熱需求成長，奇鋐計畫依客戶狀況將水冷板總產能增加至月產265K，預估奇鋐未來水冷散熱營收貢獻可望從80億元上升至130億元左右，有效滿足未來輝達伺服器散熱需求。

明（9）日觀盤重點：

1.加權指數是否能攻克前高反壓。

2.電子股成交比重能否回復到六成。

※本資料由啟發投顧分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。