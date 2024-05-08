2024年式BMW X3、X4 M Sport鉑金版 撼動上市

自1999年以來，BMW正式開啟X家族的耀眼篇章，以創新的 (Sports Activity Vehicle)定位在全球蔚為風潮，完美體現豪華運動休旅之巔。而在BMW X家族之中，以擁有精鍊運動風格的BMW X3與注入跑車熱血靈魂的BMW X4，一同開啟全新的市場級距，擄獲廣大車迷青睞，成為豪華中型休旅市場中的閃耀雙霸主。以精悍粗獷、時尚俐落，細膩描繪出全新年式BMW X3、X4的完美形象，運動與性能氣息十足的車身輪廓，透過前衛俐落的設計語彙勾勒出造型非凡的雙腎型水箱護罩，在線條銳利與層次鮮明的光型變化智慧LED頭燈、兩側向外延展的前保桿造型與Air Curtain氣簾設計搭配之下，創造出獨一無二的搶眼車頭樣貌，BMW X3極具個性的車身線條，刻劃出力道與美型，凸顯BMW X家族強烈動感基因，BMW X4則以獨有的斜背輪廓帶出優雅與越野冒險跑格，完美承襲SAC (Sports Activity Coupé)車型的性能氣息與美型魅力，搭配xDrive20i與xDrive30i的專屬網狀水箱護罩設計，大幅提升視覺衝擊感，瞬間奪取眾人目光。

全新2024年式BMW X3、X4 M Sport鉑金版不論於外觀或是座艙內皆升級更為熱血的M Sport風格並搭配豐富科技配備，以卓越的操控性能及新穎智慧科技大幅領先同級車款。xDrive20i M Sport車型升級M空力套件、M專屬輪圈，與銳利霸氣的鍍鉻水箱護罩相互輝映，搭配上BMW X3厚實的車尾線條結合全新燻黑L型3D立體尾燈造型，大幅提升運動性能感受，而搭配上BMW X4的迷人車尾線條，則是更能凸顯性能跑格氣勢。另外，xDrive30i M Sport更升級紅色M煞車套件以及M專屬20吋輪圈，帥氣展演性能風采。

全新2024年式BMW X3與X4 xDrive30i M Sport車型升級M專屬20吋輪圈、紅色M煞車套件。圖／業者提供

BMW不僅為X3、X4打造動感時尚的外型，更融入創新世代科技，全面導入以駕駛者為導向概念所打造的BMW全數位虛擬座艙(12.3吋虛擬數位儀錶搭配12.3吋中控觸控螢幕)，結合BMW智能衛星導航系統、360度環景輔助攝影、BMW智慧語音助理2.0、無線智慧型手機整合系統(含Apple CarPlay與Android Auto)，再加上豪華型三區恆溫空調與新世代平整化的中央鞍座設計、廣受好評的自動倒車輔助系統與遠端3D監控功能、手機無線充電裝置以及BMW手機數位鑰匙，以豪華科技氛圍打造整體車室空間。為了讓駕駛能更專注於前方路況並精準掌握路況與車輛狀態，BMW X3、X4全車系更標配車況抬頭顯示器，將豐富資訊投影至視線前方，如車速、碰撞警示、速限、導航資訊等等均能完美呈現，搭配功能強大完備的BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，永遠早先一步預先防護，塑造更安全的完美旅途，而BMW手機數位鑰匙讓車主能夠在沒有實體鑰匙的狀況下，使用手機上鎖以及啟動車輛，提供更為便利的未來人車生活。

全新2024年式BMW X3、X4 M Sport鉑金版於座艙各處烙印著BMW X家族的專屬印記，質感鋪陳更是引人入勝，導入M 多功能真皮方向盤以及harmankardon 高傳真音響系統，搭配全新升級的黑色車內頂棚，在熱血氛圍之下打造出超越級距的沉浸式豪華座艙。圖／業者提供

所謂的豪華，除了豐富科技配備的堆砌，更展現對於細節處的重視。全新2024年式BMW X3、X4 M Sport鉑金版於座艙各處烙印著BMW X家族的專屬印記，質感鋪陳更是引人入勝，全車系皆標配黑色車內頂篷以及M多功能真皮方向盤，展現跑格氛圍，xDrive30i更導入觸感細緻的Vernasca真皮包覆M雙前座跑車座椅，包含電動腰靠以及加熱功能，並採用Sensatec皮質儀錶檯包覆，使車內觸手可及之處，均綴以柔軟舒適的豪華材質打造，同時，X3、X4也具備強大的機能性與便利性，後座椅背除了可採40/20/40比例向前傾倒，更具備後座椅背調整功能、智慧Comfort Access免鑰匙系統及電動尾門啟閉系統具備尾門感應式啟閉功能，帶來人性化的便利操作體驗。此外，16支harman/kardon高傳真音響系統更列為全車系標準配備，以科技點綴豪華佐以絕佳的音樂盛宴，讓每一趟旅程都宛如享受，感受怦然心動的真摯溫度。

BMW一直以來在研發引擎動力科技上從未妥協，因此立足於同級豪華品牌尖端，全新BMW X3 xDrive20i M Sport、X3 xDrive30i M Sport、X4 xDrive20i M Sport與X4 xDrive30i M Sport鉑金版均搭載引以為傲的BMW TwinPower Turbo汽油引擎，具備HPI高精準燃油缸內直噴、Valvetronic汽門揚程可變系統以及Double-VANOS雙可變汽門正時系統等頂尖科技，xDrive20i M Sport可輸出184匹最大馬力、300牛頓米峰值扭力，搭配Steptronic八速手自排變速箱，0到100km/h加速8.4秒。而xDrive30i M Sport則是可輸出245匹最大馬力、350牛頓米峰值扭力，搭配Steptronic運動化八速手自排變速箱，0到100km/h加速僅須6.6秒。此外，全新年式BMW X3與X4亦導入48V高效複合動力科技，將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時提供額外11匹馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於15km/h或車輛處於EcoPro與Comfort動態行車模式且車速介於25km/h至160km/h區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗，無論周末郊遊或長途旅行，全新年式BMW X3與X4將是每個人不可或缺的完美夥伴。