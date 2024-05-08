兩大疑慮...文曄苦吞跌停 法人曝關鍵：長線買點浮現

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IC通路商文曄（3036）7日召開法說會，8日股價跳空跌停。市場認為與兩大疑慮有關，分別是Future今年營運不及2022年及2023年，仍處於庫存調整期，合併縱效預計2025年才會顯現及第二季營業費用增加，尤其第二季利息支出17～18億元，大幅高於原先併購時所推算每年利息支出20億元的水位太多。

文曄7日解釋第二季營業費用增加部分有兩大項，一為商譽攤提，二為利息支出，其中第二季起每季商譽攤提1.1～1.3億元，為期八年，此部分符合文曄原本規劃，不過利息支出則高於預期。

文曄解釋，因買匯限制，第二季借貸較多美元，因美元利率高，第二季利息支出約達17～18億元。

此部分的利息支出比當初併購Future時估每年利息支出20億元高出許多，引起市場疑慮，另外，文曄合併Future後，4月底的淨金融負債1,000億元。文曄董事長鄭文宗指出，未來獲利後會積極償還。

文曄8日晚間公告4月營收，因4月2日起納入Future財報貢獻，4月合併營收875億元，月增31％，年增119％，刷新單月營收歷史紀錄。文曄前四月合併營收約2,802億元，年增75％。

展望第二季，文曄包含Future營收預估中位數為2,430億元，季增約26％與年增約107％，合併營業利益預估中位數約42.6億元，季增約63％與年增約109％， EPS中位數1.59元。

文曄8日失望性賣壓出籠，股價跌停，但多數法人認為，文曄法說會已明確釋出併購Future後之財務預測，可望逐步消化市場對於併購產生之財務疑慮，長線買點有望浮現，且隨著2025年Future營運狀況可望回到常軌，有利於文曄財務數據優化與長線評價提升進。