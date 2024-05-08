投資ETF領月配息 SnY數位帳戶幫省下跨行滙費

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SnY數位帳戶在第二季推出全新優惠活動，現在新戶申辦可享前六個月新臺幣10萬元以內最高2.5%優惠存款利率，SnY數位帳戶更提供每月20次跨行轉帳、10次跨行提款免手續費優惠，使用華南銀行＋App或個人網路銀行，以台外幣 SnY 數位帳戶結購(售)外幣享14種幣別之匯率優惠，方便投資人以更聰明的方式妥善安排個人財務規劃。

近期國內興起月配息ETF，再加上第二季台股開始進入除權息旺季，可望為投資人帶來穩定配息收益，據臺灣集中保管結算所的統計，從近期申購及掛牌的ETF觀察，短短一個多月合計市值已突破新台幣2,000億元，也讓各家銀行保管ETF基金的規模持續擴大。

華南銀行總經理黃俊智表示，從近期台股ETF基金投資風潮，可觀察到民眾投資看重穩定金流收入(月配息或季配息)，其次則是大眾對於風險分散的理財觀念的建立，也帶動社會大眾注意到投資ETF基金，可讓自己的資產穩定成長並為將來的退休生活創造穩定現金流。

投資人也可以查詢所申購之ETF是哪一家銀行保管，以目前華南銀行保管約28檔ETF來看，如同時申辦SnY數位帳戶並設定成為ETF的受益分配帳戶，每次配息即可省下10元跨行匯款手續費，如果是採月月配息的ETF未來每年更可省下120元，別小看每月省下的手續費，長期累積下來也是一筆可觀的財富，孳息收益可再存入數位帳戶領取優惠利息，為自己的財富增值。

華南銀行今年推出《這就是我要的銀行》系列形象影片，廣受大眾好評，為深植「信賴、熱誠、創新」的品牌形象，今年將接續推出《相信我》三部曲，透過三段溫馨詼諧的故事，藉由日常生活中的趣事表達出華南銀行始終陪伴在每一位觀眾的生活中。