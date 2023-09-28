巨無霸蟠龍酒瓶氣宇軒昂「戰酒黑金龍3.6L鴻兔大展金箔酒」限量發表上市

上市以來，好評不斷，醇順口感，已連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽(SWSC)金牌肯定的「戰酒黑金龍」，其限量的「金箔酒系列」自2018年推出以來，一直都是市場最夯的瘋搶商品，而2020年起推出由五位平均近70歲的國寶級老師傅們，以一生懸命精神手工打造的「3.6L巨無霸蟠龍金箔酒」系列更是市價不斷翻倍上漲，每年一開賣就是搶購爆款，而這也是創造中式白酒手工瓶的最大容量，但今年的戰酒黑金龍「鴻兔大展」金箔酒，考量到老師傅們時間及體力等因素，產量僅為往年的一半，只有6,000瓶，勢必將再度引發排隊搶購熱潮。

「戰酒黑金龍」由金門酒廠代理商「味丹企業」所打造，味丹創立超過一甲子，堅持給消費者最高品質的安心食品，所以有別於坊間高粱酒或酒廠等其它品牌，嚴格要求金箔原料商出示多項安全保證，包括來自台灣銀行金料的食品溯源證明、第三方公正單位的99.99%奈米金純度檢測報告、中國醫藥大學高規格實驗室長達數年的毒性與動物試驗，保證食用安全。高品質絕對經得起考驗也讓人安心，價值不斐9999汽化式食用級純金箔的跟坊間高粱酒或酒廠其他品牌所用的日本進口金箔(或傳統捶打式)等級天差地別，傳統式金箔多數均未達9999等級且可能含有銀、銅等重金屬，長期擺放也恐有變黑的疑慮，呼籲消費者「看乎清、認乎明」，唯一指定「戰酒黑金龍」的金箔酒作為安心且高CP值的唯一首選。

味丹企業副總經理林忠勝則表示，金酒只做好品質的酒，其中戰酒黑金龍酒質好到國際金牌三連霸，堪稱台灣的驕傲！採用古法二蒸二釀釀酒技術，調和三年窖藏老酒，完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡比例。酒液色澤晶亮透徹、潔淨無瑕、聞香散發出漸層式的水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭；入口後紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、奶油與辛香料的混合口感，感覺不到辛辣，取而代之的是柔順與綿甜爽口，尾韻回味悠長，讓人忍不住一飲再飲。

而對於「戰酒黑金龍金箔酒」的誕生，林忠勝特別感謝五位平均近70歲，已從事玻璃產業60年以上的國寶級老師傅們，沒有這些老師傅就沒有巨無霸瓶的「戰酒黑金龍金箔酒」，儘管已經年邁，體力大不如前，仍願意投身「不凡的玻璃工藝」，做出令人驚豔的代表作。在1200度的高溫環境下工作，每天最高產量也只有80瓶，我們真的很不捨，也期待新血加入、傳承玻璃工藝，所以今年決定只限量發行6,000瓶，讓老師傅們多些休息及準備傳承。

今年的「戰酒黑金龍鴻兔大展金箔酒」立體陰陽雕巨龍盤旋瓶身、栩栩如生，加上工序繁複、巧奪天工的「吉兔報福」琉璃也升級變大、鑲入瓶身，象徵「鴻兔大展好運到」。而專屬香檳金LED燈座也改為方便性的鋰電池、具充電功能，在燈光投映下，酒瓶中細緻的金箔在透徹、晶亮的酒液中旋轉跳動，金黃色耀眼光芒透過立體酒瓶的光線折射，更顯光彩奪目、價值非凡，擺在財位，還能迎財神、聚財氣，一舉數得，每瓶均有限量專屬編號，獨一無二更顯尊爵不凡。

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