博大Q3營收創高 本季保守

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠IC料況緩解，加上交通及醫療兩大引擎需求不減，電源供應器優等生博大（8109）今年業績穩步向上，不過9月營收因醫療產品出貨較少，營收罕見出現雙減，惟仍保有歷年同期次高的表現，展望第四季，博大表示，景氣確實有些走疲，第四季營收恐難再創單季新高，惟季減幅仍可控制在個位數。

博大3日公布9月營收，以1.7億元寫下歷年同期次高，表現僅次於去年同期的1.73億元，比較令市場意外的是，9月營收竟出現2022年2月以來首度的雙減，呈年減1.62％及月減2.48％。

惟因博大7、8月營收分別以1.79億元及1.74億元拿下歷史新高及歷史第五高，致第三季營收仍得以5.23億元拿下單季歷史新高，另累計前三季營收14.85億元亦較去年同期的12.98億元，成長14.4％，創下歷年同期新高。

博大表示，第四季景氣確實有些下滑，目前訂單能見度約為六至八周，比之前預估的八周略為縮減，第四季營收恐難再創單季新高，惟季減幅仍可控制在個位數。

對此，法人表示，博大今年第三季及去年第四季的營收分別落在5.23億元及5.06億元，若博大第四季營收呈中個位數的季減，就會拖累今年第四季營收落入雙減的窘境，至於5億元的季營收關卡能否有守？目前仍有待觀察。

博大去年因外匯部位較大，前八月匯兌收益逾2億元，在處分不少外幣後，今年前8月匯兌收益急縮至8千萬元。

不過靠著本業獲利成長，累計前八月稅前盈餘仍達到6.2億元，相較於去年同期的5.71億元，成長8.69％，換算今年前八月每股稅前盈餘已達7.91元。

儘管博大對第四季展望偏向保守，不過法人仍樂觀預期，博大今年獲利會更勝去年，力拚賺一股本的機會仍在。