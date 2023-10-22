南台灣規模最大 高雄國際食品展26日登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年「高雄國際食品展」、「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，兼具B2C和B2B性質的「雙展」，26日至29日一連四天，將在高雄展覽館展出，除了續享南台灣規模最大、最國際化的食品產業盛會，今年特別因應永續發展目標（SDGs），號召有機生產、友善養殖、減少碳排放量等環保愛地球的參展商，展出符合SDGs的產品。

主辦單位表示，2023年「高雄國際食品展」、「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，共有來自世界各地的美食、農漁水產品、餐飲設備、飯店用品等281家廠商，展出500個攤位。

今年展覽的二大主軸，包括「農漁好集食 Agri & Seafood Delicacy」及「美味供應鏈 Savory Supply Chain」，展出內容涵蓋新鮮農產品、水產品、加工食飲品、食物調理設備、包裝機械、清潔配備、飯店寢具及家具等。

參展廠商除了伂橙、老楊食品、好帝一（牛頭牌）、金蘭醬油、味榮食品、丸莊醬油、百城、三麥、兆酆機械、德恩、達達國際等知名業者，更有來自德國、比利時、日本、韓國、越南、印度等 11 個國家的國際參展商，展出各項海鮮、罐頭食品、堅果、酒精飲料等異國特色食品。

主辦單位說，此次展覽也特別關注會展的永續及環保作為，因此，為了減少展覽的裝潢廢棄物，主辦單位增加公共電子看板的運用，並在裝潢上選用環保材質，多家參展企業也響應聯合國的 17 項永續發展目標（SDGs），致力於環保生產、減少食物浪費、取得雙潔淨標章驗證等作為，如味一、摩斯漢堡、元山實業、魚之達人等，彰顯食品產業的永續發展精神。

展覽期間也將舉辦「國際食品通路商採購大會」，為參展企業和海外買主，提供洽商平台，推動南台灣食品、餐飲、飯店市場的商機擴展，此外，為了延續展覽的熱度及推廣參展企業，也舉辦為期兩週的線上展覽，以便國內外業者線上同步觀展，即時與參展企業交流，線上線下，掌握雙倍商機。