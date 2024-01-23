五大銀行去年12月新增房貸989.55億元 再飆史上新高

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年底交屋潮季節效應，加上新青安房貸助攻，新增房貸逐月上升。中央銀行23日公布去年12月五大銀行新承作房貸金額為989.55億元，續創刷新央行統計以來的歷史新高，月增93.93億元或10.5％，已連五個月上升，年增344.6億元或53.4％；而去年全年新增房貸金額高達7,665.87億元，則年增8.4％。

五大銀行12月新承作放款加權平均利率2.051％，較月上升0.023個百分點，主因資本支出以外的各類貸款利率均較11月上升所致，若不含國庫借款，12月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.053％，亦較11月的2.039％上升0.014個百分點。

聚焦市場最關注的新增購屋貸款，12月金額狂升至989.55億元。由於台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行經研處副處長曹體仁表示，推升金額上升主要有兩大因素所致，一是年底交屋及購屋旺季，這部分有季節性因素；二是新青安貸款去年8月上路，剛性需求推升，吸引首購族進場，都以自用型貸款為主。央行統計，12月五大銀行新青安房貸新承作金額達360.99億元，占整體3成6左右，繼續主宰近期房市成交量。

不過，12月新增房貸利率逆勢增至2.079％，月升0.008個百分點。曹體仁指出，主因部分地區交屋時間落在年底，且貸款對象的地區別利率偏高，使加權後利率上升，但也僅是微幅上升，並非房市出現趨勢上大變動。

他也指出，去年全年新增房貸金額合計7,665.87億元，年增率為8.4％，較2022年的-0.2％大幅回溫，但相較於2021年的12.6％並未偏高，房市並沒有過熱現象，央行也會持續關注，包括新的房市健全措施若推出，都會密切留意。

觀察12月六都建物買賣移轉棟數，月增1.44％、年增14.99％，不論月增率及年增率，增幅均較前月收斂；至於12月信義房屋的大台北房價月指數，雙北地區房價則月增0.67％、年增3.8％。

在其他新承做貸款方面，12月新增週轉金貸款金額8,415.05億元、利率衝上2.015％，創2009年1月以來新高，反映年底民營企業貸款金額增加；而消費性貸款金額僅88.48億元，金額明顯減少，主要反映就學貸款減少。