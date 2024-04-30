寒舍餐旅首季獲利翻倍 EPS 1.82元

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寒舍餐旅集團(2739)受惠國際商旅回流，加上內需餐飲暢旺，3月合併營收4.59億元、月增8.57％、年增21.04％，創下同期新高、並為歷史次高。累計首季合併營收13.55億元，雖季減1.91％、仍年增13.45％，稅後純益1.67億元、103.39％，創同期新高、歷史次高，每股稅後純益(EPS)1.82元，亦創同期新高。展望第二季，跨境旅遊回溫，加上國際展會持續復辦，入台國際商旅增加，加上清明、母親節與端午節等節慶帶動聚餐商機，旗下有城市商務飯店與休閒度假旅館的寒舍餐旅住房與餐飲可望維持強勢營運動能，法人樂觀預估，寒舍餐旅第二季營收持續仰攻可期。

寒舍餐旅集團2024年首季合併營收較去年第四季新高下滑，主因受1至2月傳統商務淡季影響，住宿營收季減13.07％、仍年增20.91％，3月住房率則表現強勁拉抬尾勢。旗下台北喜來登3月住房率87.65％、住宿營收1.06億元，超越疫前水準外更雙登2015年來同期新高，其中日籍旅客相較去年同期首季住房率成長342.8％，顯示國際旅客回流快速增溫。

寒舍餐旅觀察，除日本、美國客為大宗外，集團自創品牌寒居酒店韓籍旅客數較去年增長。集團各餐飲量體營運動能續強，在餐飲需求持續暢旺與尾牙春酒宴會挹注下，受惠市場復甦科技業與藥廠產業尾牙預算擴增，推升平均桌價較去年提高約18％，帶動首季餐飲營收8.25億元，季增7.26％、年增10.77％，創歷史次高紀錄。

第二季觀光產業迎來利多，住宿方面受惠於中日兩大黃金週加持，日本房客占比21.9％的台北喜來登飯店，長達7天的日本黃金週加上兩岸觀光有望增溫，雙雙拉抬中日旅客連假商機。此外，四月兒童清明節連假為今年最後一個長假，出國天數短且費用高昂讓不少民眾轉向國旅消費，且親子旅遊銷售旺季的暑期即將到來，讓旅遊需求熱度續熱，目前親子主題房幾乎已排滿到第四季，帶動集團住宿業績吃補。

餐飲方面五月則有母親節檔期助攻聚餐商機外，三大節慶的端午節即將到來，送禮市場需求旺，寒舍集團集結旗下餐飲資源推出多款粽子組合供消費者作選擇，從米其林名粽到傳統台式粽等，多樣化的口味加上大宗企業採購客製贈禮需求，預估目標銷售業績成長12％。今年首季在台北寒舍艾美酒店全新開設的Drip ＆ Dough以「城市休憩站」的概念為定位，嚴選超過160種商品並引進香港知名冠軍咖啡品牌「Cupping Room」合作，進攻信義區上班族外帶餐食商機。此外第二季計畫延攬米其林一星餐廳主廚於台北寒舍艾美開設全新餐酒館，預期展店效益將持續發酵，使營運業績同步穩健成長。