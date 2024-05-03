泰茂4月營收衝1.2億元 改寫歷史新高

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汽車活塞環製造廠泰茂（2230）自結4月營收1.2億元，創歷史單月新高，月增28.59％，累計前四月營收5億元，年增165.87％。

泰茂分析，活塞環營收在穩定中成長，4月貢獻1616萬8714元，較上個月增加485萬1167元，成長幅度為42.86％。營收大幅成長的主要力道則是來自於去年開始經營的中國酒水事業，4月貢獻營收8162萬6928元，較上個月增加2441萬4117元，成長幅度為42.67％，營收占比約67.77％。

除中國酒水市場如布局計畫進行，泰茂表示，新能源事業部儲能事業也有所斬獲，四月已接獲生技公司訂單並完成出貨。在甫落幕的台北國際車用電子展中，吸引了20幾個國家來展位洽談，反應極佳。

泰茂並首度展示兩款新產品，一個是車用電池，總經理呂萬傑說明，泰茂汽車起動電池具備省油效果，而且重量輕，對於開車的人來説，重量減輕很重要，更可以減少碳排放。

除此之外，因應夏日可能面臨缺電、斷電危機，儲能櫃可以提供解決方案。呂萬傑表示，一般斷電時想到的解決方案是ups，但ups是鉛酸電池，使用兩三年後就必須替換，泰茂儲能櫃是使用鋰鐵電池，可以使用8年以上，還可以因應尖離峰時間電價，達到削峰填谷的效果，節省電費。

呂萬傑指出，泰茂儲能櫃更具備太陽能儲電功能，達到節能減碳效益，在能源議題是剛需的趨勢下，對泰茂的貢獻度可期。

（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）