364天期定存單利率 升至1.396％

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反映中央銀行3月升息，加上進入5月報稅季，市場資金趨緊，定存單利率繼續衝高。央行3日標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率衝上1.396％，續創逾15年半新高，投標金額倍數則下探1.1倍，創史上次低水準，業者投標態度相當保守。

銀行資金調度主管表示，原本364天期定存單利率大致在1.182％左右，央行升息半碼（0.125個百分點）後，近二期得標利率逐步上揚，尤其5月報稅季起跑，市場資金需求更為提高，5月利率升至1.396％，創2008年10月以來新高，前高為當年9月的2.223％。

根據央行公布標售結果，本期僅吸引1,542.5億元資金進場搶標，較上月同天期的1,586.1億元再下降；且本期投標金額倍數降為1.1倍，不僅遠低於過往平均2倍以上水準，且創下史上次低，僅次於2022年5月的1倍的史上最低；市場投標意願低，得標比率高至90.76％，是有投標幾乎就拿得到。

銀行主管指出，利率大幅升至1.396％，雖仍在原先預期的1.34％～1.43％大區間內，但略高於小區間的1.35％～1.37％，顯示當前資金環境比市場預期更緊縮，多數業者寧願跳過一期，僅剩部分到期資金進場，以及少數資金寬裕的大型銀行投標。

銀行主管表示，央行升息加上5月有繳稅季，大家資金偏保守，且由於國內電價調升後，物價壓力可能進一步提高，對於後續是否繼續升息，業者也都還在觀望，不敢排除升息選項，後續可能要持續觀察經濟數據來判斷。

過去央行364天期定存單得標利率長期在1％以下徘徊，但2022年央行升息以來，364天期定存單得標利率一路衝高，本期利率幾乎快回到金融海嘯水準，但相較2007年6月史上最高的2.799％，還有大段差距。