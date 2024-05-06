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國銀最新預估 美國Q3啟動降息

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因通膨頑強，導致美國聯準會降息的路「視線不清」，據大型民營銀行陸續公布的最新預估，雖仍然預期今年美國會啟動降息，但各家國銀修正降息的時間點，從原本的6月延到第三季約7月～9月，而降息的幅度也從原本預估的3碼降到2碼。

聯準會5月利率決策出爐，確立連六凍後，包含中信銀行、國泰世華銀行、台新銀行等，陸續調整對於美國降息的預估。

中信銀行表示，近期觀察美國CPI有遲滯甚至反彈現象，原因包含全球製造業景氣復甦，且地緣政治帶動油價上漲，包含伊朗與以色列局勢緊張、紅海貿易仍受阻等。維持今年聯準會會預防性降息的看法，但調整降息時間點的預估，從原先第二季降息改為第三季，並預估全年預估降息幅度降到2碼。

台新銀行認為，美聯準會主席鮑爾在內的官員，最初對於1、2月較高的通膨數據是淡化處理，視為通膨走低道路上的「起伏顛簸」，但鮑爾也承認思路有局限性，若是第二季美國個人消費支出(PCE)物價指數呈現緩降格局，估最快7月開始降息，全年降息幅度由原先3碼下修為2碼。

國泰世華銀行指出，降息時點可能會從原本的6月遞延至9月，全年降幅將不若3月點陣圖所透露的3碼，未來數月若通膨增速仍居高不下，降息時點可能再遞延，全年降幅可能縮窄。

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