破千億美元發債海嘯 美債市再臨考驗

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新一波發債海嘯將再度席捲美債市場。美國財政部本周將發行規模高達1,250億美元的政府公債，當中包含670億美元的10年期與30年期長期美債，及580億美元的3年期美債，這也使得債市需求再度面臨考驗。

分析師認為，本周美債拍賣情況或許將成為美債走勢的重要分水嶺。近期投資者對於長期債券的熱情已經降溫，一些企業表態更青睞5年期等中短期債券，所以這次10年期與30年期美債的拍賣結果，將可用來檢驗投資人對長債的需求是否下滑。

上周美債殖利率出現明顯下滑，主要因素是美國4月就業報告意外疲軟，顯示就業市場與經濟成長已有所降溫，在此之前聯準會（Fed）主席鮑爾曾釋出鴿派訊息，聲稱當前貨幣政策已足夠緊縮，一旦通膨與就業數據趨緩就可開始逐步降息。

這也使得指標10年美債殖利率上周五（3日）曾短暫跌破4.5％大關，對Fed利率政策較敏感的2年期債券殖利率，也從逼近5％跌至4.81％。6日美債殖利率持續走低，10年期美債殖利率下跌到4.473％；2年期美債殖利率也同步走低到4.791％。美債價格與殖利率呈反向走勢。

據芝商所FedWatch工具顯示，交易員已將Fed開始降息的押注時間從11月提前到9月，並預測今年應有兩次降息。然而在上周之前的一個月，數據顯示經濟持續強勁增長與通膨壓力居高不下，部分交易商甚至認為Fed今年可能不會降息。

Western資產管理公司資產配置經理人林伯倫（Mark Lindbloom）表示，雖然美國就業報告與鮑爾評論「讓市場得以鬆了一口氣」，但並不意味美債殖利率還會再度下跌50到100個基點。他認為現今短期美債，例如2年期和5年期公債表現應該還是會優於長債。

DWS America固定收益部門負責人凱川博（George Catrambone）也對2年期美債多有青睞，他所持原因為「多次降息機率依然遙遠」。