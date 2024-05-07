歐美股票基金 迎小幅淨流入

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美國聯準會最新利率決策會議持續按兵不動，決策表示對抗通膨仍須努力，但也稱不太可能升息，且會於6月起開始放慢縮表步伐，好壞交錯的經濟、就業數據與企業財報牽動市場情緒。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周美國、已開發歐洲與歐非中東等皆迎來小幅淨流入，整體風險性資產資金動能略顯疲弱。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國經濟仍穩健，有望對股市帶來支持，不過地緣政治風險、高利率與部分個股評價面較高等因素可能為市場帶來波動。

在正面因子部分，包含低失業率、穩健的消費力道、政府支出持續支持經濟、通膨下降與製造業可望改善等，有機會為股市帶來支持；與此同時，偏緊縮的貨幣政策、儲蓄下降及地緣政治風險等則為須留意的部分。整體來說，美股評價面未與長期均值偏離太多，仍可持續關注並在出現拉回時視為相對較佳介入機會。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，S&P 500指數中397家公司已公布第一季財報的企業，預估第一季獲利年增率將為7.1％，若扣除能源產業，年增率將進一步提升至10.2％，顯見美股多頭為有「基」之彈；再者受惠全球AI訂單的發酵和應用範圍逐步擴張，通訊服務獲利年增率預估達43.5％的強勁成長，循環性消費和資訊科技獲利年增率也分別有望達到26.1％和23.8％的高水準，有利於美股多頭持續表態。

富蘭克林證券投顧認為，美股震盪之際，建議投資者可將美國平衡型及精選收益複合債券型基金作為核心資產，把握鎖定高殖利率的最後機會，同時亦可關注類股輪動的契機，多元布局生技、基礎建設、公用事業、氣候變遷等投資題材，並且藉由日本及印度股市增加投資組合的地域分散性。另一方面，在人工智慧（AI）仍為市場的關鍵趨勢下，可關注逢低加碼科技類股的機會。