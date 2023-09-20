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台灣8城市共襄永續週活動 東海大學台中場 體驗2030年真實世界

  • 工商時報 陳嫣蔚
朝邦文教基金會與東海大學企業永續影響力中心攜手舉辦全球永續週台中場活動。圖／東海大學提供
朝邦文教基金會與東海大學企業永續影響力中心攜手舉辦全球永續週台中場活動。圖／東海大學提供

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近期度假勝地夏威夷野火肆虐，以及日本福島核冷卻汙水排放，永續議題再度引發熱議。東海大學企業永續影響力中心與朝邦文教基金會串聯台灣8個城市的民眾，以桌遊體驗2030年的真實世界，促使全民深度反思，期許從每個人開始翻轉我們身處的世界。

為讓更多人認識聯合國17項永續發展目標（SDGs），朝邦文教基金會與東海大學企業永續影響力中心於(16)日攜手舉辦全球永續週台中場活動，以線上與實體結合的方式，連結台灣8個城市的民眾同時間一起參與2030 SDGs Game，透過此桌遊體驗不同價值觀的角色、目標專案、有限資源（時間與金錢）及世界能量表所模擬呈現出的2030年真實世界，並於活動中帶領全台參與者共同覺察與思考，東海大學承辦的台中場更有多位4歲至10歲的孩童參與，引導師指出，現在我們所做的每個選擇，即是孩童未來的生活樣態，引發參與者深度反思。

現場多位4歲至10歲的孩童一同參與活動，共同反思永續行動。圖／東海大學提供
現場多位4歲至10歲的孩童一同參與活動，共同反思永續行動。圖／東海大學提供

東海大學企業永續影響力中心主任許書銘指出，東海大學近年來從學術到技術對於永續投入甚多，像是東大溪整治和生態教育、打造碳中和園區、進軍AI醫療科技、連結企業培育永續人才、開辦永續跨域課程及淨零提案競賽等，卓越成果在各方皆發揮影響力，此次希望藉由全球永續週活動，讓參與者體驗17項永續目標和人類日常的連結與重要性，並試著理解不同價值觀下的選擇，從而看見我們都是整體生命的一部分，如何為我們的世界做出共好的選擇與行動，以加速實踐永續發展目標。

連結台灣8個城市的民眾同時間一起參與2030 SDGs Game模擬體驗2023真實世界。圖／東海大學提供
連結台灣8個城市的民眾同時間一起參與2030 SDGs Game模擬體驗2023真實世界。圖／東海大學提供

化材系教授林其昌也進一步表示，過去在荒野保護協會進行環境教育推廣及扎根多年，對於環境議題的教育與行動落實深有感觸，接觸此套桌遊更啟發他在永續行動上的認知與格局，目前正受訓為國際認證引導師，期待未來能將這份影響力運用在教學上，引導學生從思維開始轉變，看見自己所能做出的貢獻。教授林其昌說，社會的資源是足夠的，如何將資源放對地方、如何讓需求被看見、如何不放棄任何一個人而在不同角色中同時達標，都是我們可以思考的面向，世界所有事情都是連結的，期盼從每個人開展，翻轉我們的思維，一同翻轉我們的世界。

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