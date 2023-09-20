台灣8城市共襄永續週活動 東海大學台中場 體驗2030年真實世界

近期度假勝地夏威夷野火肆虐，以及日本福島核冷卻汙水排放，永續議題再度引發熱議。東海大學企業永續影響力中心與朝邦文教基金會串聯台灣8個城市的民眾，以桌遊體驗2030年的真實世界，促使全民深度反思，期許從每個人開始翻轉我們身處的世界。

為讓更多人認識聯合國17項永續發展目標（SDGs），朝邦文教基金會與東海大學企業永續影響力中心於(16)日攜手舉辦全球永續週台中場活動，以線上與實體結合的方式，連結台灣8個城市的民眾同時間一起參與2030 SDGs Game，透過此桌遊體驗不同價值觀的角色、目標專案、有限資源（時間與金錢）及世界能量表所模擬呈現出的2030年真實世界，並於活動中帶領全台參與者共同覺察與思考，東海大學承辦的台中場更有多位4歲至10歲的孩童參與，引導師指出，現在我們所做的每個選擇，即是孩童未來的生活樣態，引發參與者深度反思。

東海大學企業永續影響力中心主任許書銘指出，東海大學近年來從學術到技術對於永續投入甚多，像是東大溪整治和生態教育、打造碳中和園區、進軍AI醫療科技、連結企業培育永續人才、開辦永續跨域課程及淨零提案競賽等，卓越成果在各方皆發揮影響力，此次希望藉由全球永續週活動，讓參與者體驗17項永續目標和人類日常的連結與重要性，並試著理解不同價值觀下的選擇，從而看見我們都是整體生命的一部分，如何為我們的世界做出共好的選擇與行動，以加速實踐永續發展目標。

連結台灣8個城市的民眾同時間一起參與2030 SDGs Game模擬體驗2023真實世界。圖／東海大學提供

化材系教授林其昌也進一步表示，過去在荒野保護協會進行環境教育推廣及扎根多年，對於環境議題的教育與行動落實深有感觸，接觸此套桌遊更啟發他在永續行動上的認知與格局，目前正受訓為國際認證引導師，期待未來能將這份影響力運用在教學上，引導學生從思維開始轉變，看見自己所能做出的貢獻。教授林其昌說，社會的資源是足夠的，如何將資源放對地方、如何讓需求被看見、如何不放棄任何一個人而在不同角色中同時達標，都是我們可以思考的面向，世界所有事情都是連結的，期盼從每個人開展，翻轉我們的思維，一同翻轉我們的世界。