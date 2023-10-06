教授不點名》攝影Photography的本義是「光」的紀錄（上）

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【閱讀重點】

1. 「金」的希臘文構詞成分，就是英文單字metal (金屬)，然而由metal構成的衍生詞並不多。

2. 「煙火秀」英文除了fireworks之外，還有一個專業字叫 “pyrotechnics”，由「火」、「工藝」的希臘構詞組合而成。

3. photo- 的本義是「光」，而攝影photography的本義其實就是「光」的紀錄。

「物質世界」類的希臘文構詞成分已經介紹了12個。我們依照慣例，溫故知新，先重點複習一下：

-ge- 地；地球

geometry 幾何；幾何學

apogee 遠地點

-heli- 日；太陽

heliocentric 日心的；以太陽為中心的

perihelion 近日點

selen- 月；月球

selenography 月理學；月面學

-aster/astro- 星；星球

disaster 災難

astrologer 占星師

cosmo- 宇宙

cosmopolitan 國際性的；世界性的；見多識廣的

anemo- 風

anemophilous 風媒的

hydro- 水

carbohydrate 碳水化合物

thalasso- 海

thalassocracy 制海權；海上霸權

-potam/potamo- 河

potamology 河流學

-nes- 島

Indonesia 印尼

-lith/litho- 石

Paleolithic 舊石器時代的

-ite 礦石

granite 花崗岩

「金」的希臘構詞，就是 “metal”

中國文化裡的「五行」 (five elements)，是金 (metal)、木 (wood)、水 (water)、火 (fire)、土 (earth)，是五種構成物質的基本元素。木、水、土的希臘文構詞成分，我們都已經陸續介紹過了 (木 = xylo-，水 = hydro-，土 = -ge-)。「金」的希臘文構詞成分，就是單詞的metal (金屬)。

由metal而來的常見衍生詞不多，我們簡單認識一下。

metallic 金屬的

metall- = metal「金屬」+ -ic「形容詞後綴」

metallic (金屬的) 另有引申義，也可以是「金屬般的」、「有金屬味的」、「金屬聲的」。

metaled (碎石鋪築的，美式拼法，或metalled，英式拼法) 容易讓人望文生義，產生誤解。metaled不是「金屬的」，而是描述道路「用碎石鋪的」，這裡的metaled來自road metal (鋪路碎石)，常見的搭配是metaled road (碎石路)。

metallurgy 冶金

metall- = metal「金屬」+ -urgy「製作工藝」

冶金就是冶煉金屬，也可以是這門學問或技術 (「冶金學」)。 行業專家是metallurgist (冶金學家)，形容詞是metallurgical (冶金的；冶金學的)。後面的成分 -urgy (製作工藝) 可拆成 -urg- (製作) 和 -y (名詞後綴)， -urg- 和英文的work有關，是遠親。

metalloid 准金屬

metall- = metal「金屬」+ -oid「類；似；像」

准金屬亦稱類金屬，也稱半金屬 (semimetal)，是介於金屬和非金屬之間的化學元素 (chemical element)，常見的例子比如砷 (arsenic)。

metalliferous 含金屬的；產金屬的

metall- = metal「金屬」+ -iferous「含…的；產…的」

-iferous (含…的；產…的) 由3個成分所構成：-i- (連接母音) + -fer (含有；帶有) + -ous (形容詞後綴)。metalliferous常用於岩石或沉積物的語境裡，描述它們含金屬或產金屬。

metal (金；金屬) 到此為止。接下來我們一起看看五行的最後一員 -pyr- (火)。

煙火秀的專業字眼 “pyrotechnics”，就是「火」的「工藝」

pyromania 縱火狂

pyro-「火」+ mania「狂」

pyromania (縱火狂) 是當事人無法自我克制、強烈想要縱火的衝動和欲望，是一種心理疾病。這樣的人是pyromaniac (縱火狂患者)，簡稱pyro。非心理疾病的故意放火是arson (縱火)，這樣的人是arsonist (縱火犯)。mania (狂熱) 可以是獨立存在的單詞，也可以是置於單詞詞尾的成分，另比如kleptomania (竊盜狂)，這樣的人是kleptomaniac (竊盜狂患者)。

pyrophoric 自燃的

pyro-「火」+ -phor「攜帶」+ -ic「形容詞後綴」

pyrophoric (自燃的) 也有「發火花的」的意思。希臘文構詞成分-phor (攜帶) 和拉丁詞根的-fer (含有；帶有) 有關，是遠親。

pyrotechnics 煙火秀

pyro-「火」+ technics「工藝」

pyrotechnics (煙火秀) 是個相對專業的字眼，一般說fireworks即可。煙火秀精彩炫目，所以pyrotechnics也引申為「精湛的演出；出色的表演」。technics (工藝) 的核心成分是techn- (技藝)，也出現在technical (技術的)、technique (技術；技巧)、technology (技術) 等單詞之中。pyrotechnics (煙火秀；精湛的演出) 的形容詞是pyrotechnic (煙火的；出色的)。

Pyrex 派熱司玻璃

pyr-「火」+ -ex「後綴，常用於商品名」

Pyrex是一種耐熱的硬質玻璃，能耐高溫，用火直接燒也不會破裂。以-ex作為後綴的商品名還有許多，比如

Kleenex 可麗舒面紙

kleen = clean「潔淨」+ -ex「商品名後綴」

hyperpyrexia 高燒

hyper-「超」+ -pyrex- = -pyr-「熱；高溫」+ -ia「名詞後綴，表疾病」

-pyr- (火) 也可引申為「熱」、「高溫」，體溫超出正常的疾病，就是高燒，也就是體溫過高。

antipyretic 退燒的

anti-「對抗」+ -pyret- = -pyr-「熱；高溫」+ -ic「形容詞後綴」

antipyretic (退燒的) 就是對抗高溫的，也可以轉作名詞，意思是「退燒藥」。

ibuprofen (伊布洛芬，音標 [ˌaɪbjəˈproʊfən]) 是常見的消炎藥 (anti-inflammatory drug)，能緩解疼痛 (relieve pain)、退燒 (reduce fever)。 「止痛藥」是analgesic (專業字眼) 或painkiller (一般字眼)。「退燒藥」除了antipyretic之外，也可用拉丁源的febrifuge。

-pyr- (火) 到此結束，金、木、水、火、土的希臘文構詞成分也就講完了。下一個成分和「火」有間接的關係，是photo- (光)。

文／曾泰元（東吳大學英文系前系主任）

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。世界公民文化中心：商業英文學得又快又準。