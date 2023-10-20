黃仁勳自曝沒穿皮衣原因 揭「為這事」徹夜沒睡

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「野生黃仁勳」自曝沒穿皮衣原因 自爆為這事整晚睡不著

【中時新聞網 于川】輝達（Nvidia）創辦人、晶片教父黃仁勳近日來台，再度引爆旋風，連走在馬路上都有不少民眾前來尋求合照。而黃仁勳過去的招牌就是一身黑皮衣，但這次在台灣路邊，卻被發現皮衣不見了。對此，他也給出解釋。

黃仁勳這次來台，在街上到處爬爬走，被不少民眾發現，有網友就在臉書粉絲團「路上觀察學院」貼出他的照片，並直言「魅力好大喔」，但也有網友看到黃仁勳沒穿上招牌皮衣，質疑「沒有皮衣是假的吧」、「他的靈魂皮衣呢」、「沒皮衣，是正版的嗎？」

對此，也有媒體直接詢問黃仁勳，「為什麼沒穿皮」？他透露，自己通常只有出門會穿皮衣，原本以為今天只會在室內，沒想到有出門，所以身上穿的是室內的夾克。

另黃仁勳受訪時也指出，自己這次來台灣，也有和台積電創辦人張忠謀及其夫人張淑芬共進晚餐，張淑芬還特地為此下廚，煮了一頓豐盛的菜餚。

不過在美國擴大對大陸晶片管制的議題上，黃仁勳也直言不諱回應，「希望不是真的，自己徹夜沒睡，為了研究解方。」黃還提到，自己這周拜訪了很多人，可說是度過非常忙碌的一周，顯然美國政策會對大陸廠商和產業造成影響，我們會盡最大努力去支持他們。