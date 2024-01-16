勞保紓困貸款19日申請截止 每人最高可貸10萬元

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勞動部勞保局今天提醒，113年勞保紓困貸款將於19日截止受理申請，只要符合參加勞工保險年資滿15年等條件，每人最高可貸新台幣10萬元，呼籲有需要勞工儘速向土地銀行申請。

每年農曆年前，勞動部都會開辦勞保紓困貸款，勞動部勞保局今天發新聞稿提醒，今年申請期間至19日止，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.04%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

勞保局表示，勞保紓困貸款的申貸資格為參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日19日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款者等。

另外，近日也有勞工詢問關於勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，是否能清償後再申請113年勞保紓困貸款，勞保局說，只要是在受理期間內還清舊欠本息且符合這次申請資格條件者，都可再申辦本次貸款。

勞保局提醒申請者，土地銀行會以電子郵件或手機簡訊通知勞工朋友核定及撥款訊息，因此務必提供正確的電子郵件或手機號碼，確保可接收到通知，只要貸款資格經審核通過且完備貸款手續者，款項約7個工作天會撥入帳戶，原則上可在農曆春節前獲得貸款。

根據勞保局數據顯示，截至昨天下午4時止，113年勞保紓困貸款申請件數已達11萬4,646件，目前核准件數為6萬8,562件，而目前核撥件數為64件、核撥金額為640萬元。