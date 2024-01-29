勞動部最新調查：7成5勞工對工作感到滿意

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勞動部29日發表112（去）年勞工生活及就業狀況調查統計結果，其中對整體工作感到滿意勞工占7成5，又以「性別工作平等」最高；該調查也發現，勞工希望工作型態仍以周休2日為主。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保的本國勞工為調查對象，按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，去年計回收有效樣本4,095份。

根據調查，去年勞工對整體工作感到滿意的比率為74.6％，較111年調查上升1.2個百分點；感到普通者占22.4％，感到不滿意者則占3％。對整體工作感到滿意者，以「性別工作平等」97.3％最高，其次為「同事間的相處與友誼」；最不滿意者以「人事考核升遷制度」居首，其次為「工資」。

調查也指出，勞工近一年（111年6月至112年5月）有延長工時（加班）者占41.2％，較111年調查下降0.8個百分點，平均每月延長工時為13.4小時；有加班的行業中，以電力及燃氣供應業占比63.1％最高，公共行政及國防／強制性社會安全、運輸及倉儲業、醫療保健及社會工作服務業亦均在5成以上。

調查顯示，勞工每次均有領到加班費或換取補休者占約8成5，從來沒有或經常沒有領到加班費或換取補休者占比以不動產業近2成最高，而出版影音及資通訊業、批發及零售業、專業／科學及技術服務業與製造業均逾1成。

另曾在下班後接獲服務單位以通訊方式交辦且當下即執行工作的勞工約17％，執行工作地點回服務單位者占5.1％，在非服務單位執行占13.4％，其中後者平均每月實際執行工作時數為4小時。

至於勞工規劃退休後生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」及「儲蓄」居多；已規劃退休年齡者所規劃之退休年齡平均為61.3歲。細看目前尚無規畫者約占1成，其餘（可複選）則以「勞保老年給付及勞工退休金」占69.7％最多，其次為「儲蓄」占69％，「投資所得」占51.1％居第三，「由子女供應」占3.8％。按性別觀察，男性規劃「投資所得」之占比54.1％高於女性之48.1％，其餘則差異不大。

該調查也發現，勞工希望工作型態仍以周休2日為主。在不改變每周工作時數下，勞工希望工作型態以周休2日「每周工作5天，上下班採彈性時間」及「每周工作5天，上下班時間固定」最多，其次為「增加每日工作時數，減少每周工作天數」（如周休3日每日工作10小時）、「減少每日工作時數，增加每周工作天數」（如周休1日每日工作6至7小時）等。