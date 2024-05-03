京城銀4月稅後純益3.6億 前四月EPS 2.14元

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近期多次傳出正在找買家，多家金控都曾出價的京城銀，3日公告4月自結盈餘，4月稅後純益為3.6億元，前四月稅後純益為23.78億元，前四月每股稅後純益(EPS)為2.14元。

最新公布數據顯示，美國第一季經濟成長率下滑至近兩年低點，除此之外通膨率更大幅回升，該數據不只讓市場對美國經濟軟著陸的期待受挫，Fed於1日公布利率維持不變時也表明「通膨回落至2％的目標缺乏進一步進展」。國內經濟方面，國發會於上月26日公布臺灣景氣燈號續為綠燈，領先指標與同時指標皆維持上升，顯示國內景氣持續回溫。

京城銀表示，面對總體環境的不確定因素，仍將秉持穩健成長的經營原則。資產品質方面，京城銀維持一貫的穩健水準，逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為6,483.67％，全體放款覆蓋率為1.45％。

財務數據以外，臺灣證交所於上月30日公布第10屆公司治理評鑑結果，京城銀於952家受評上市公司中脫穎而出，並連續七年入列前5％企業，同時連續3年名列上市櫃「金融保險類」公司前10％，顯示公司治理成效卓越，更是肯定京城銀長期致力提升公司治理制度的決心。

迎接溫馨的五月，京城銀行向所有的母親以及照顧者致上最深的謝意，特別推出了「京3Q」存款方案，提供三個月1.4％的優惠利率，與客戶攜手共創多元、平等的理財未來。此外，若承作專案定存並進行理財、證券或數位交易，更有機會獲得加碼活動資格。