日圓疲軟「這類餐廳」破產數創新高 都因3大成本漲價

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【中時新聞網 許庭瑛】最近日圓持續貶值，影響了日本國內的經濟狀況，目前發現2023年有10家牛排餐廳破產，數量是前年的5倍。自2010年以來首次達到兩位數，成為有史以來最高。而破產的牛排店會增加，是因為經商環境急劇惡化，加上進口牛肉價格飆漲，同時日圓貶值也有影響。

綜合日媒報導，據財務省的貿易統計，牛排館常用的牛腰肉價格，在2023年平均超過每100克200日元（約台幣42元），較2019年上漲1.4倍。另外，比較便宜的牛肉部位，5年內也迅速增加了1.3倍。原因可能在於，由於烏俄戰爭、乾旱等異常天氣等因素，美國飼料用穀物和乾草價格飆升，導致美牛的價格上漲，因此大都多用美牛的日本牛排館受到影響。此外，由於日圓近一年來貶值，進口成本和運輸成本也有所增加。

不只肉類價格以及運輸成本增加，牛排館的沙拉也漲價了，新鮮蔬菜的價格仍然很高，胡蘿蔔和其他食品一度比平時貴90%。許多餐廳因擔心失去顧客，而難以提高價格。因此在許多情況下，倒閉的牛排餐廳和小規模商店遽增。

為了應對原料成本上漲，牛排連鎖餐廳目前正在經歷一連串價格調整，也被迫轉向更便宜的用料來源，以及改變沙拉吧的型態。