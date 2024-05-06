非蘋給力 高階智慧手表銷量 今年兩位數跳升

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非蘋用戶成為今年智慧手表主要成長動能。根據市調機構Counterpoint Research最新報告顯示，繼2023年成長幅度相對平穩後，今年全球高階智慧手表銷量預計將年增15％，主要動能來自於非蘋果智慧手機用戶，國際市場（不包括中國）用戶選擇Google Wear OS的智慧手表，中國市場的用戶則選擇華為HarmonyOS的智慧手表。而隨著智慧手表市場回溫，也有望為仁寶、金寶、英業達、廣達等組裝廠營運點火。

研究估計，隨著更多搭載Wear OS的高階智慧手表推出，如最新Google Pixel手表以及升級版的三星Galaxy Watch 6系列，2024年Google Wear OS在國際市場（不含中國）高階智慧手表市占率將成長至27％；今年Wear OS銷量成長的主要來自於三星、Google、一加、OPPO和小米等品牌推廣。

另外，除了Wear OS之外，隨著華為智慧手表銷售成長，HarmonyOS應用也順勢成長。研究顯示，HarmonyOS的整體出貨量在2023年幾乎成長2倍，超過了蘋果的WatchOS，而HarmonyOS在中國的市占率在2024年預計將達到61％，高於2023年的48％；華為去年推出的5G智慧手機帶來成長，直接帶動華為智慧手表連動銷售也成為中國高階智慧手表市場的關鍵催化劑。

報告指出，雖然蘋果的WatchOS仍占主導地位，但今年HarmonyOS和Google的Wear OS正在成長。正如智慧型手機消費者購買行為轉變到追求更高效高階裝置，第一次購買智慧手表的消費者或Android用戶升級旨在尋求更好的用戶體驗，且願意在下一次購買提高預算。而Google的Android Wear（Wear OS）受到關注，係因Google Wear OS提供了強大的第三方應用體驗、Google AI助手、精確的健康追蹤、個性化設定和電池優化等功能。