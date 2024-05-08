桃園頻繁停電 陳揆：跟缺電不應混為一談

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對於桃園頻繁停電，行政院長陳建仁8日強調，停電跟缺電是不同情況，不應混為一談。台電相當重視桃園停電，已經啟動了桃園巡檢計畫。

陳揆8日出席「Oh My God之微笑福爾摩沙」節目首映會，媒體問及桃園單月停電35次，國民黨立委質疑是否等同輪流限電？怎麼看桃園停電頻繁的問題？

陳揆說，台電已經對外說明得很清楚，停電跟缺電是完全無關。對於桃園近日來停電事件，他們有做過相關的統計，其中63％是因為外力引起，31％是因為設備引起，還有6％是災害引起，也就是是天災引起。

陳揆說，像在桃園昨天停電有1.4萬戶受到影響，這就是因為民間的吊車碰觸到輸電的電網，導致了電驛動作饋線跳脫的關係；另外，今的停電，也是因為汽車撞斷了電線桿所造成的停電。

陳揆強調，對於桃園停電的這些問題，台電相當地重視，所以已經啟動了桃園整個巡檢的計畫，在這個計畫當中，會請新北、新竹、苗栗營業處100多位的同仁，加入相關設備的修檢還有維護，相信在這樣的努力之下，都一定可以使桃園的停電事件減到最少，當然我們在這裡也要為第一線巡檢的同仁加油打氣，他們辛勞了，希望他們能夠做得盡善盡美，符合桃園人民的需求。

陳揆並再一次呼籲，停電跟缺電是完全不同的情況，如果是事故引起的停電，在最短的時間內，經由搶修後就可以恢復供電；如果是缺電，就沒有辦法經由及時的搶修來供電，所以這兩個事件不應該混為一談，也希望民意代表都能夠就證據來說話，這樣才不會以訛傳訛，造成民眾不必要的恐慌，也使台電同仁的努力得到大家的支持。