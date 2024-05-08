和勤第一季EPS 0.33元 創近七季新高

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高端精密沖壓大廠－和勤精機（1586）8日公布今年第一季營收6.51億元，年增35.37％，營業利益3,357萬元，不僅扭轉去年同期虧損表現，更較去年第四季增加122.43％，稅後純益2,716萬元，優於去年同期稅後純損逾5,630萬元，EPS 0.33元，優於去年同期每股純損0.7元，正式由虧轉盈，創近七季最高。

和勤表示，車用零件新品出貨占比提升，加上硬碟零件回升，第一季產品組合大幅優化，毛利率跳升至18.31％，較去年第四季的16.72％，提高1.59個百分點，並創下近十季新高。

尤其，商用車變速箱零件、乘用車平台件、全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件等陸續量產，下半年新品營收貢獻提升，旺季的獲利表現，值得期待。

和勤表示，車用零件延續去年旺季、硬碟（HDD）零件市場需求回升，和勤第一季營收6.51億元，較去年同期成長35.37％；產品組合優化，毛利率創下近十季新高，本業獲利大幅提升，第一季營業利益3,357萬元，不僅扭轉去年同期虧損表現，更較去年第四季增加122.43％；稅後純益2,716萬元，較上季增加30.26％，EPS 0.33元，為近七季最高。

和勤在疫情前布局的商用車變速箱零件、車用零件在地化的訂單，陸續於去年下半年開始量產，新品今年仍是快速爬坡階段，助公司在淡季中，能繳出超越去年旺季的亮麗成績。

和勤車用零件新品出貨占比提升，加上硬碟零件回升，第一季產品組合大幅優化，毛利率跳升至18.31％，較去年第四季的16.72％提高1.59個百分點，並創下近十季新高。

和勤今年除商用車變速箱零件持續增量，下半年還有新品開始批次量產；另外，多項乘用車的平台件或暢銷車款零件新訂單，也會陸續出貨。

新能源車零件原有的美系電動車大廠高壓開關平台件，各大車廠門鎖、座椅零件，下半年將陸續增加全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等。

和勤指出，雖然第二季面臨新能源車客戶調整庫存，營收略受影響，隨著下半年新品營收貢獻提升，旺季的獲利表現值得期待。