住展：北台灣520檔推案量 估突破2,000億

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住展雜誌指出，北台灣2024年520檔期新成屋、預售屋預估推案量約新台幣2,134.6億元，為2021年以來高點，顯示建商完全擺脫連續升息、各項房市調控陰霾，較去年實際推案量增加約313.9億元，年增幅約17.2%。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，揮別眾多不確定性後，如今房市買氣在新青安優惠房貸、當前資金因股市紅盤而豐沛等因素帶動下，買方積極進場，建商也順勢而為，今年從329到520檔期大舉進場，推升520檔期重返2,000億元。

住展雜誌分析，今年北台灣520檔期主力區台北市、新北市、桃園市推案量合計約2,036.5億元，占比約95%。居首的是新北市1,027億元，占48.1%，其中土城區運校重劃區、三重區二重重劃區右岸、中和區捷運中原站生活圈、林口區、板橋區、五股區及淡水區皆有指標建案登場。

桃園市與台北市預估推案量分別約526億元、483.5億元，各占24.6%與22.7%。桃園區境內百億元手指標大案位於大園區，再次彰顯航空城、客運園區話題效益，緊鄰藝文蛋黃區的中路重劃區也有指標案。

在329檔期表現亮眼的台北市，520檔期接續的百億元大案位於文山區，由於緊鄰木柵高工，推估基地面積與戶數都不小，訴求景觀特色，加持區域房市，台北市其餘在中正區、中山區、北投區有60、70億元的指標案。

相對之下，同屬房市熱區的新竹地區，只有大型建商寶佳在東區推出預估案量50億元新案為指標，其餘的案量偏小，或為二線地帶推案，研判並非建商看淡市場，而是不急於去化建案，並以外圍推案或去化餘屋為主。

陳炳辰指出，今年由於建商趕推案，市場出現來不及申請執照、接待中心來不及設置等狀況，導致搭不上520檔期，讓未來房市依然有戲，雖然下半年有美國總統大選、新版囤房稅上路、新政府團隊是否會有新政上路等相關因素需要留意，但都不算太直接的干擾，除非有重大意外，否則短期房市熱度還在，建商推案信心預估不會減退。