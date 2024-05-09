皇將新機登場助力業績 董座：拚重啟高成長動能

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皇將（4744）9日舉辦國際「2024新品發表會」，推出目前市面上速度最快的CVC625高速數粒機，董事長林靜宜表示，預期這款新機，有機會衝高今年業績，力拚重回高成長曲線。

除了CVC625高速數粒機外，新品發表會也同時展示了韓國昌誠所生產的主力機種380SR軟膠囊成型充填封合機。這是皇將去年成功併購昌誠後，首次在台灣正式對外發表的新機種。總經理張凱勛表示，合併昌誠後，皇將美國子公司也變更組織做出回應，加大推廣昌誠在北美洲以及中南美洲的力道，目前反應相當熱烈，未來可望開出不錯的成績單。

林靜宜表示，CVC 625高速數粒機，產能高達每分鐘200瓶，配備4個數粒頭，一次數粒充填4瓶，是目前市面上數粒機當中速度最快的機型。數粒精準度達到100％，同時適用各式錠劑、硬殼膠囊與軟膠囊。另一方面占地空間大幅縮小（含輸送帶長僅3.6公尺），更符合世界各大藥廠對無塵製造空間不斷精簡的要求。

林靜宜說，因應疫情結束後，世界各地藥廠紛紛擴大投資，加速設置生產線，以期擴大產能，製藥產業的需求上升，詢問的熱度增加。而因應各藥廠間的激烈競爭，市場對生產速度的要求不斷提升，同時對機器所佔空間又希望大幅減少，因此對機器設備廠來說，挑戰逐年增大。

她強調數粒機的「速度」直接決定了生產的成敗，所以廠家競相在速度上展現能耐。這次發表的CVC 625高速數粒機對市場來說勢必造成很大的震撼，相信這款新機所帶來的爆發力，對皇將的業績將會有直接的推升作用。

皇將9日的新品發表會，吸引台灣藥廠、保健食品廠等客戶，以及來自美國、墨西哥、印尼、印度、澳洲、香港等地區的海外代理經銷商及客戶共100多位貴賓共同參與盛會。