《貿易》日本台灣形象展新宿開幕 貿協：AI時代最好夥伴

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【時報記者葉時安台北報導】台日經貿交流活動有史以來規格最高，台灣形象系列展本年度壓軸大戲「2023日本台灣形象展」，在經濟部部長王美花及外貿協會董事長黃志芳領銜下，率領國際貿易署及外貿協會辦理團隊於周四首度登陸日本，在東京市中心東京都廳旁的新宿住友大樓三角廣場盛大登場。貿協黃志芳董事長提到，近年來台灣在半導體和資通訊科技的進步，也讓台日兩國在未來人工智慧的時代成為最好的夥伴，台積電(2330)、力積電(6770)先後在日本設廠，將為兩國產業合作開啟新的里程碑。

經濟部首度率團赴日舉辦台灣形象展，王美花部長致詞表示，台日產業合作關係超過半個世紀，早期為日商在台成立分公司，由日本提供資本、設備及技術，再由台灣協助代工與出口，例如紡織、食品、家電及汽車零組件等。隨著台灣產業轉型發展高科技事業，鼓勵業者投資研發，發展出如資通訊、半導體等優勢產業，與日本產業成為策略合作夥伴。台日在半導體產業互補合作的基礎上，進階發展5G、AIoT創新應用、汽車電子等關聯產業，共同發展數位轉型合作商機，打造具備安全可信賴的供應鏈體系。

黃志芳董事長更表示，氣候天災威脅下，世界各國也都積極地在尋求解決方案，台灣宣布2050淨零碳排的國家目標，日本政府也規畫「Society 5.0」、「2050日本綠色成長戰略」等政策來應對。這一次日本台灣形象展展覽主軸就是應對這個挑戰，展現台灣企業如何透過DX(數位轉型，Digital Transformation)及GX(綠色轉型，Green Transformation)的技術，來帶給世界一個智慧永續的生活願景。

本展以智慧永續生活為主軸，規畫智慧生活、智慧交通、智慧零售、智慧醫療等展區，帶來135家優質的臺灣企業產品，並首次以一日生活的情境方式展出。為了配合台灣形象展的主題，展期中舉辦「台日半導體產業合作論壇」及「AI元宇宙創新合作論壇」，邀請兩國的產業領袖，於論壇中進行深入交流討論，促進台日之間的戰略聯盟與產業合作。