竟天骨關節炎疼痛新藥APC201二期臨床 收治首位病患

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竟天（6917）15日公告，治療膝蓋骨關節炎引起局部疼痛新藥APC201的二期臨床試驗，順利在澳洲收治第一位病患，該臨床預計收案60人。

竟天說，該試驗為一項正式的一／二期人體臨床試驗。一期臨床於去年12月間完成，結果顯示APC201的血中濃度皆遠低於現行口服藥物血中濃度，且無皮膚刺激性，以及無嚴重不良反應（SAE），經澳洲安全評估委員會（SRC）認定安全性與耐受性無虞，因此直接進入二期臨床試驗。

此次試驗為隨機分組、安慰劑對照設計，每日於患者的膝蓋部位使用APC201或安慰劑，評估膝蓋骨關節炎造成疼痛的療效，以及治療後生活品質的改善程度。

竟天表示，骨關節炎目前治療方式有口服、皮膚外用、局部關節注射與關節置換手術等，而病患多會優先選擇副作用低且非侵入式的皮膚外用給藥方式。其中，最普遍使用的局部外用藥品為2％ Pennsaid，年銷售額超過10億美元，市占率超過六成，堪稱重磅藥物，但該藥品為溶液劑型、易滴落，且刺激性較強，約有65％的患者會感到患部更緊繃不舒適。

相較之下，竟天自主開發的APC201 透過雙效脂質專利配方設計，有效提高藥物濃度至4％，也同時提升藥物累積在皮膚內的劑量，加上無添加刺激性溶劑，不會對皮膚產生刺激。此外，APC201為泡沫劑型，用於膝蓋部位不會滴落，且因皮膚吸收快，將大幅提升療效與降低副作用，一旦能獲准上市，不僅可望分食龐大的骨關節炎疼痛市場商機，提供病患新的治療選項，未來APC201適應症還可拓展至因發炎引起的疼痛，持續展現其經濟價值。

根據Precedence Research的資料指出，2022年全球骨關節炎治療市場規模約83億美元，預估2032年將超過202億美元，年複合成長率為9.4％。