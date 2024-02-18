浩宇治復發性腦瘤試驗 獲美國IDE臨床許可

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

浩宇生醫（6872）宣布，旗下產品「聚焦式超音波治療系統（NaviFUS）」取得美國FDA的研究用醫療器材豁免（Investigational Device Exemption, IDE）許可，將於美國維吉尼亞大學（University of Virginia）醫院開啟NaviFUS系統與Bevacizumab藥物（Avastin）併用於復發性腦瘤之人體試驗。

這項美國先導性（Feasibility）試驗將與公司稍早於1／31取得台灣衛福部許可的樞紐性（Pivotal）臨床試驗同步進行；由於兩者試驗設計相仿，未來可以降低海外（美國）法規申請門檻並推進當地樞紐性試驗的進行，使產品得以加速切入全球復發性腦瘤市場，嘉惠目前急需有效藥物治療的復發性腦瘤。

今年NaviFUS系統除了復發性腦瘤於臨床試驗有所進展外，在癲癇治療方面也有突破性的發現，在台灣以超音波能量進行神經調控治療頑性癲癇臨床試驗，初步療效與安全結果已於去年10月於愛爾蘭都柏林舉行的國際癲癇大會（International Epilepsy Congress）發表，術後癲癇發作頻率在2至6個月內有顯著的改善。

為尋求未來的治療處方設計，浩宇除了去年６月與健亞生技合資子公司已於澳洲墨爾本阿爾弗雷德（The Alfred）醫院開始收案的試驗外，今年預計也將在台灣（台北榮總）及美國（史丹佛大學癲癇中心、維吉尼亞大學醫院及哈佛教學醫院體系之布萊根婦女醫院）各開啟一項頑性癲癇臨床試驗，希望透過全球三地差異化的處方設計，提供臨床商業化使用的最佳治療處方，促進國際合作。

總經理龍震宇表示，加上1月陸續取得科技事業核准函並啟動新一輪增資，公司正於全球開展多項臨床試驗，穩健按照規劃完成各項產品應用佈局；同時長期與全球商業夥伴的合作經營，亦將隨臨床進展而開始逐漸開花結果，今年將會見到浩宇悉心耕耘多年後的成長新局。