海內外國防訂單旺 全訊Q1獲利、前四月營收齊創同期高

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軍用功率放大器（PA）全訊（5222）2日同步公布今年首季財報及4月營收，受惠國防標案及微波通訊產品出貨量逐步提升，單季稅後純益7,105萬元，改寫歷年同期新高，而4月營收則達1.08億元，月增14.67％、年增3.04％，創下今年新高紀錄，同時也是今年來單月營收首度突破億元大關。

全訊今年首季營收、獲利再創佳績，今年第一季營收2.78億元、稅後純益7,105萬元，均創歷年同期新高，且分別較去年同期增加25.19％及54.66％，每股稅後純益（EPS）則為0.96元。

此外，全訊也同步揭露4月營收，單月營收以1.08億元改寫今年新高；累計前四月營收達3.86億元，年成長18.1％，則為歷年同期高。公司預估，隨國防標案出貨進度順利推動，海外軍工產品及航太衛星相關產品訂單持續增加，營收表現可望持續走強。

展望今年整體營運，全訊維持樂觀審慎態度，主因政府國防自主及科技國防政策持續戮力推動，將帶動公司高階國防用固態功率放大器出貨量成長，加上新開發的太空及商用低軌道衛星通訊新品訂單與出貨量增溫，以及海外軍工客戶新款高階氮化鎵SSPA模組，今年開始放量出貨，均可望為公司營運再添成長動能。

因應地緣政治情勢變化快速，我國政府積極提升電子作戰與防禦能力，而為延長產品使用壽命並降低產品拆卸維修費用，新一代軍用功率放大器規格，已全面升級為固態功率放大器（SSPA），全訊看好，公司身為目前國內唯一自主研發製造SSPA的廠商，可望持續受惠此一商機。

公司除持續爭取國防標案及國際訂單外，也積極拓展防禦型軍工產品出貨類型，近期已成功跨入電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品應用領域，上述利基型產品技術門檻與毛利率高，可望進一步挹注營收及獲利貢獻。

而因國際地緣政治情勢之變化，也帶動全訊海外客戶需求增溫，其自主研發的電戰雷達、軍用無人機用SSPA模組及次系統產品，已受到國際軍工大廠客戶青睞並接獲初步訂單；以目前客戶訂單來看，今年海外軍用雷達及無人機用SSPA及次系統模組出貨量可望較去年成長。

此外，全訊為開拓國內外航太及商用衛星通訊產品市場，也積極參與國際重要航太衛星相關展會，3月中與國家太空中心一同參加全球規模最大的國際太空衛星展會，展示自主研發製造的28Ghz Ka頻段MMIC，以及為太空中心開發的—低軌道衛星（LEO）合成孔徑雷達（SAR）用的X頻段近千瓦SSPA模組，獲在場國際國防航太廠商肯定，並與幾家美國及日本衛星設備客戶進行洽商，近期可望進入產品制定與規格測試階段，為公司太空及商用衛星通訊產品進軍國際市場再下一城。