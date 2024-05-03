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中小企加薪增聘費多5成抵稅立委嫌少 送朝野協商爭拉高

  • 中時即時 王玉樹
中小企加薪增聘抵稅修法2日送立法院拚一讀，朝野立委全不滿政院版營所稅減除率150％過於保守，要求拉高，最後草案送朝野協商。(經濟部提供)
中小企加薪增聘抵稅修法2日送立法院拚一讀，朝野立委全不滿政院版營所稅減除率150％過於保守，要求拉高，最後草案送朝野協商。(經濟部提供)

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中小企加薪增聘抵稅修法2日在立法院拚一讀，不滿政院版給予營所稅減除率150％(多抵5成)過於保守，立委自提9版本併審，其中5個加碼到200％以上，並要求放寬年齡擴大適用。但行政部門無法給承諾，因歧異大，最後將36條之2條文保留送朝野協商。由於立委聯手態度堅持，後續有拉高抵稅率可能。

《中小企業發展條例》5月中落日，因此經濟部修法，行政院通過後送國會審查。院版重點主要有三，首先拿掉景氣啟動門檻，二是增僱員工部分，除原本24歲以下員工適用外，增訂45歲以上族群，統一給予企業加成減除率到150％ 。第三加薪方面，薪資費用減除率也提高到150％。

原本企業為員工加薪，費用就可在申報營所稅時100％抵減，經濟部2016年修該法第36條之2，給予減除率130％優惠，假設一間公司該年因為加薪多付100萬費用，因此可以多加3成，申報時抵減130萬。現在如多加5成，就可以有150萬認列。

但國民黨立委洪孟楷昨批評，130％只提高到150％沒有誘因。至於主張24歲要提高，因現在義務兵役恢復，還有唸研究所，男生很多超過。

藍白綠立委9版本中，有5個要求把減除率提高到200％以上。24歲以下門檻，則主張拉到30歲，並且45歲以上多加級距，民眾黨甚至主張聘65歲減除率提高到250％，鼓勵二度就業。 減除率提高，財政部認為有稅損與租稅公平問題而不認同。經濟部中企署則說，24歲以下失業率逾11％，如果擴大年紀，企業可能反雇用24到29歲之間人力。

最後經委會召委楊瓊瓔綜整意見，以政院方案不足以滿足社會需要，裁示該條文送朝野協商 ，要求請行政部門把減除率效益、稅損再算清楚，並就29歲以下、45歲以上多訂級距。

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