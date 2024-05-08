晶片廠擠破頭搶生意！小米電動車賣爆 這家喜奪大肥單

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【中時新聞網 吳美觀】德國車用晶片大廠英飛凌（Infineon）日前與小米簽訂協議，將為小米電動車SU7供應先進的功率晶片，直到2027年，以進軍中國及其他地區不斷成長的電動車市場。

集微網報導，英飛凌表示，將為小米電動車提供碳化矽（SiC）晶片和模組，以及各種關鍵微控制器（MCU）晶片。英飛凌表示，此次合作可以「鞏固英飛凌在汽車半導體市場的全球領先地位」。

小米汽車汽車部副總裁黃振宇表示，與英飛凌的深化合作不僅「有助於穩定小米電動車的碳化矽供應，也有助於打造高性能、安全可靠的電動車，為客戶提供具有領先功能的豪華汽車。

國際能源總署（IEA）數據顯示，去（2023）年全球電動車銷量達到1,400萬輛創紀錄，高達95%來自中國、歐洲和美國，其中，最大電動車市場是中國、銷量近60%，歐洲市占約25%，美國僅10%。

報導指出，除了英飛凌，多家晶片製造商也關注大陸的車用半導體市場。輝達表示，將與比亞迪等大陸車廠密切合作，開發專為人工智慧（AI）和自動駕駛應用的下一代先進車載運算晶片平台。

去年，意法半導體與三安光電成立成立合資企業，在重慶生產碳化矽晶片，預計於2025年投產。意法半導體也與大陸理想汽車簽訂供應碳化矽晶片的長期協議。