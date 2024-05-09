《國際金融》日圓貶值 亞洲新一輪貨幣戰！人民幣躲得過？

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】隨著日圓匯率跌到新低水準，有些投資人開始思考一個幾乎難以想像的場景：一系列競爭性貨幣貶值(competitive devaluation)，引爆新一輪亞洲貨幣戰爭。

日本央行疑似出手干預，要將日圓匯率從34年低位拯救出來，但是如果日本單獨出手，外界認為不太可能產生持續性的影響。此也加大了陷入困境的日圓再次疲弱的可能。而這也可能將與南韓和台灣的競爭性緊張關係推到頂點，並給中國帶來更多壓力。此外，有關人民幣貶值的討論也越來越多。

據彭博的分析，理論上來說，日圓不穩定的貶值，可能會迫使鄰國採取極端行動，儘管日本目前的舉動是在支撐日圓。雖然這是少數的觀點，也沒有暗示亞洲金融風暴會重演，但是在美元復甦、並在更長時間維持強勢之下，這種觀點仍獲得一些人支持。

道富銀行亞太區主管Henry Quek說，如果日圓繼續大幅貶值，有可能出現一系列競爭性貶值。

儘管亞洲各國央行一直在積極支撐本國貨幣，但日圓的貶值幅度是該地區最大的，並削弱了日本鄰國的出口競爭力。日本與世界其它地區的利差加大，以及投資者偏好美國資產，都加劇了情勢。

宏利投資管理(Manulife)資深投資經理Park Kisoo說，競爭性貶值這種情況正在發生，無論是有意還是無意的，它都正在發生，並且正對該地區產生影響。

市場觀察家表示，儘管日圓影響力不像過去那麼大，但是無序的貶值，仍會對該地區貨幣產生重力般的拉力。

摩根大通資產管理公司投資組合經理Arjun Vij表示，最直接的影響是，日圓大幅貶值將牽引其它亞洲貨幣匯率，例如韓元和新台幣。

澳新銀行集團亞洲研究主管Khoon Goh說，在日圓出現轉折之前，韓元和新台幣很可能難以從這些國家的AI投資熱潮中受益。

宏利投資的Park Kisoo也說，日元匯率跌至170至180，不僅會給亞洲帶來問題，也會對新興市場貨幣產生更廣泛影響，這主要是因為日圓是套利交易者的融資貨幣，他們在利率較低的地方借款，並在利率較高的開發中國家進行投資。如果亞洲貨幣因美元走強而貶值，投資於當地市場的基金將不得不撤資。

Park說，整個新興市場將崩潰，將引發避險事件，國債將上揚，股市將遭拋售。他說，儘管這種情形的可能性很低，但不排除會發生。

最後一個重要變數是中國如何處理人民幣。人民幣匯率目前面臨被日圓拉低的風險，進而破壞該地區的穩定。同時人民幣被視為其它國家貨幣的「錨」，因此即使是微小的變動，也會產生巨大影響。

目前有越來越多人猜測，中國政府可能需要採取一種極端措施，來支持奄奄一息的經濟，也就是讓人民幣大幅的貶值。

Lombard Odier亞太投資長John Woods說：「如果將亞洲作為整體來觀察時，看到日圓異常疲軟，我們會擔心競爭力的相對水準，特別是在中國，因此這是我在亞洲地區相當關注的風險」。