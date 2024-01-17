台寶攜手臺中榮總 打造3A細胞醫療鏈 串接全球市場

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台寶生醫（6892）17日與臺中榮民總醫院（中榮）簽署產學研究暨應用推廣合作協議，鎖定具有國際競爭力的自體與異體細胞醫療新藥領域，展開雙向互惠的全面合作，將打造3A細胞醫療鏈，串接全球市場。

根據合約，雙方合作範疇將包括共同執行跨國細胞新藥臨床試驗、引入國外細胞醫療新藥開發商落地進行產品開發製造，鏈結國際資源，以同步提升台灣細胞醫療的國際競爭力，創造多贏。

17日簽約儀式由臺中榮總陳適安院長，以及台寶生醫董事長黃智遠代表雙方完成。

陳適安表示，此次合作將由中榮細胞治療與再生醫學中心主任李冠德醫師擔任計畫主持人，以三年為一期，因應市場未滿足的醫療需求，聚焦具國際競爭力的細胞醫療領域共同研究開發，將中榮的精準醫療、智慧醫療等臨床研究量能，與病患照護臨床服務能量，與產業界的創新產品開發與合規量產能力無縫串接，打造Affordable（可負擔）, Accessible （可觸及）以及At the cutting edge（全球技術領先）的3A細胞醫療新藥，盼為病友謀求最大福祉。

黃智遠表示，雙方將跳脫傳統產學合作的既定框架，以雙向互惠原則，未來無論是醫院端自行發起的臨床試驗計畫（Investigator-Initiated Trial, 簡稱IIT）或是台寶生醫旗下新藥開發的各期臨床試驗，或洽接的CDMO案，都可以納入合作範疇，開創高效的產學合作價值。

台寶營運長楊鈞堯指出，細胞治療必須經過醫師全面性的評估，業者必須與醫院端緊密合作，從源頭的細胞來源，到最終保障細胞產品回輸到正確病人身上，每個環節都需要細胞醫療業者和醫學中心完美無瑕的合作，才能為病人帶來最大利益。

台寶生醫由基因修飾技術出發，聚焦細胞醫療新藥開發和細胞醫療CDMO兩大業務，並且不拘泥國內的《特管辦法》，直接走向全球市場，因此建立起可持續與可擴充性（scalable）的商業模式更顯重要。挾過去二年奠基的營運成效，台寶生醫與中榮的合作便是要憑藉在台灣的主場優勢，磨合出純熟的商業模式，蓄積足以拓展至全球市場的實力，打進國際盃。

楊鈞堯進一步以雙方將共同執行的治療下肢缺血新藥MSC／VEGF一期臨床試驗為例，透過骨髓採集篩選合適捐贈者，建立全球獨創的異體基因修飾骨髓間葉幹細胞庫，配合中榮的精準醫療檢驗量能，建立完整的產品特色分析輪廓，將有助於產品開發。之後利用中榮的GTP實驗室進行「去中心化定點照護／床邊照護」生產（decentralized point of care cell production），再結合台寶生醫的細胞醫療GMP廠進行集中式 細胞製程開發與量產（centralized cell bank manufacturing），便可達到最佳商業模式。

簡言之，由台寶量產細胞凍管半成品運送至醫院存放，待病患有需求時，在醫院的GTP實驗室將凍管進行特殊技術處理，並在醫院進行最終品管檢驗，完成後直接送至病床邊給病患施打，藉此保持解凍後的細胞活性。如此一來，還可進一步建立將凍管運送至全球，於醫院操作後放行的運作模式，解決過往細胞產品難以供應全球的問題。