張國清赴梅大高速坍方路段 全力以赴做好救援救治工作排查隱患

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新華社3日報導，根據中共總書記習近平指示和大陸總理李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責人已於2日下午趕赴廣東省梅州市，指導梅大高速茶陽路段坍方災害應急處置工作。強調要全力以赴做好救援救治工作，舉一反三排查處置災害隱患。

張國清抵達後直接前往坍方現場，瞭解災害過程和現場救援進展情況，隨後來到梅州市人民醫院，代表中共黨中央、國務院看望受傷人員，詳細詢問傷患傷情，囑咐醫務人員全力救治。當晚，張國清主持召開會議，傳達習近平指示精神和李強批示要求，研究部署下一步災害救援處置工作。

他指出，習近平十分關心人員搜救情況，十分牽掛傷患傷情和救治，就全力做好現場救援、傷患救治和妥善做好善後處置等工作作出重要指示。李強作出批示，對救援處置工作提出明確要求。要堅決貫徹落實習近平指示精神和李強要求，堅持人民至上、生命至上，爭分奪秒搜救人員，確保不落一人。

要調集高水準醫療專家救治傷患，竭盡全力搶救生命、減少因傷致殘。要組織工作專班，用心用情、耐心細緻做好遇難人員家屬安撫及各項善後工作。要科學制定除險方案，抓緊搶修損毀道路，盡快恢復交通秩序。要做好災害調查評估，刨根問底查明成因、查清責任，及時發布相關資訊，主動回應社會關切。

張國清強調，當前正值五一假期，群眾出行出遊集中，部分地區還將出現強降雨等極端天氣，山洪滑坡泥石流和城鄉內澇等多種災害易發多發。要深刻汲取災害教訓，切實舉一反三，全力做好災害防範應對，確保民眾生命財產安全和社會大局穩定。要全面排查高速公路、鐵路沿線、景區設施等因長時間強降雨引發的風險隱患，加強砂土路基、邊坡護坡、橋樑隧道等高風險點位巡查和動態監測，突出抓好涉險路段和設施除險加固，切實把問題解決在成災之前。要密切關注汛期天氣變化，加強會商研判，強化預警和應急聯動，提早轉移受威脅群眾，嚴防群死群傷，最大限度減輕災害損失。