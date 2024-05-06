黃金周竊案頻傳「什麼都偷」！日飯店經理崩潰：超大電器憑空消失

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【中時新聞網 賴宇萍】目前日本正值黃金周假期，各地都湧入觀光人潮。不過飯店與旅館業者在喜迎旅客之際，卻也因為竊案頻傳傷透腦筋，因為部分旅客不但把洗髮精、沐浴乳等備品整罐倒光帶回家，甚至連大型電器，像是電視機、空氣清淨機都有人直接整台搬走！

到溫泉旅館好好泡個湯放鬆一下，確實是休假時的一大享受。有些旅館還會貼心在澡堂為旅客準備多種品牌的沐浴用品以供選擇。但據《朝日電視台》報導，位於栃木縣那須鹽原市的1家溫泉旅館負責人卻苦笑表示，雖然很感謝客人捧場，旅館有3至4天都是客滿狀態，但澡堂內的備品，包括洗髮精、沐浴乳卻頻遭人拿走，甚至連剛補充完的化妝水，都有人一整瓶帶走，讓他既難過又生氣。

除了澡堂的備品，茶罐裡的茶葉，公廁的衛生紙、紙巾等都難逃毒手。報導中指出，這些「外帶」都是在同一天發生，可是因為沒有證據，旅館業者也無能為力，只表示，如果這種狀況持續下去，他們只能無奈降低服務品質而因應。

不只溫泉旅館蒙受「備品外帶」的損失，許多飯店也遭遇類似的狀況。東京的飯店人員就透露，客人會把枕頭、靠墊與餐具都帶走。東海地區的飯店人員坦言，甚至連吹風機、液晶電視都有人「外帶」。

曾在東京商務飯店擔任經理長達10年的女子表示，房客拿走的東西真的是五花八門，除了枕頭、靠墊、吹風機、紙巾等備品之外，就連在櫃台租借的物品，都有客人直接帶回家。有客人還把免費提供的早餐打包回房間，當作午餐和晚餐。

讓她最驚訝的就是，有人竟然將「空氣清淨機」帶回家。她從未想過，這樣大的物品也能「憑空消失」。據她推測，可能是旅客放入大型行李箱中整台搬走。

她還指出，隨著近年來外國觀光客增加，「轉接插頭」也成為「外帶」的熱門品項。為了避免這種狀況不斷發生，飯店方面開始採取收取押金的形式租借，客人要借用的話，必須支付1,000日圓（約新台幣210元），在歸還物品時，才會退還這筆錢。