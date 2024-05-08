《商情》期銅觸2年新高；BDI漲破2000點大關；原油收跌；期金回跌

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時報-商情早報

1.觀望氣氛濃，周二紐約期金回跌。

2.LME：05/07期銅收10029.50美元/公噸，漲119.50美元。

3.NYMEX：6月輕質原油跌0.10美元，每桶為78.38美元。

4.西德州原油下跌0.13美元，每桶為79.97美元。

5.05/07BDI運費指數為2083.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3下跌0.70美分。

7.NYCE：5月棉花漲0.44美分，每磅為77.00美分。

8.CBOT：5月黃豆粉跌3.80美元，每公噸為377.40美元。

9.05/07TRJ-CRB上漲1.96，為289.57。

10.05/07 SGX 62%鐵礦石報每公噸118.58美元，跌1.06美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-觀望氣氛濃，周二紐約期金回跌；由於市場將焦點轉向美國聯準會(Fed)是否會降息，觀望氣氛濃厚，抑制投資人對黃金的購買需求，致金價小幅回落；終場收盤報價，6月黃金跌7.00美元，報2324.20美元；7月白銀跌0.07美元；7月鉑金漲23.50美元；6月鈀金跌3.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂，期銅漲觸2年新高；因投資者重新關注供應吃緊的問題，預計隨著電動汽車以及人工智能(AI)和自動化等新技術的需求增強，今年及以後將可能出現供應短缺，加上中國政府正計劃採取進一步措施支撐經濟，致倫敦(LME)銅價漲觸2年以來新高。終場周二指標期銅上漲119.5美元；期錫上漲610美元；期鎳上漲19美元；期鋅上漲57美元；期鋁上漲18美元；期鉛上漲28.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-交投震盪，周二國際原油期貨收跌，由於美國就業數據疲軟，重燃市場對降息的希望，加沙潛在的停火仍然不確定，及美國將進入夏季駕駛高峰期，提振油價早盤上漲，不過美國能源資訊署上調全球產量並下調需求預測，致油價終場小跌，國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.1美元，報每桶78.38美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.17美元，報每桶83.16美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-進口需求強勁，周二BDI指數漲破2000點大關；因太平洋區貨盤較多，且中國鐵礦石進口需求強勁，令海岬型船運價增幅暴增近4700美元，加上巴拿馬型船市場之印尼煤炭貨盤亦上升，致終場波羅的海乾散貨BDI指數，漲破2000點大關；其中最新報價BDI指數上漲207點，收2083點，漲幅11%；BCI指數上漲566點，收3239點，漲幅21.2%；BPI指數上漲65點，收作1949點，漲幅3.5%；BSI指數上漲3點，收作1461點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-惡劣天氣影響，周二大阪期膠漲逾1.5%；據泰國氣象報導警告，5月初該國北部地區將出現大雨和山洪，恐將會損害農作物。此外，中國氣象部門也對雲南部分橡膠產區發布高溫天氣警報。加上日圓兌美元走軟，令終場大阪期膠價漲逾1.5%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲1.7%，報每公斤307.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨漲1.1%，報每公斤163.40美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨漲1%，收於每噸14285元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥從12月的最高點下跌，而玉米則從四個月高點回落，因投資者評估主要產區惡劣天氣的影響，大豆也因獲利了結從近期高點回落而收低，在美國農業部(USDA)公佈美國冬季作物評級改善後，小麥領跌，並且預測顯示未來一周乾旱的俄羅斯南部降雨的可能性更大，但仍然對該最大出口國俄羅斯的天氣 感到不安，終場5月小麥跌7.5美分， 5月玉米跌3.25美分，5月大豆跌3.25美分，5月黃豆油漲0.68美分，5月黃豆粉跌3.8美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-金融市場支撐，周二ICE棉花期貨回揚；係因美國聯準會5月政策會議強調應不會升息，促使金融市場氛圍轉趨樂觀，並支撐棉價漲幅，令美棉止跌反彈近1%；終場ICE美國交易所2號棉花5月棉漲0.57%，報每磅77美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算跌0.36%，報每公噸15270人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-節後盤整，鐵礦石漲跌互見；因中國剛結束五月初連續五天的勞動節連續假期，首個交易日鐵礦石期貨價格繼前一天強勁上漲後，進行盤整，投資者對中國擬議的房地產刺激措施和節後補貨動作做出反應，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格漲跌互見。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月跌1.04%，報每噸105.62美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.56%，報每噸892人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)